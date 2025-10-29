Jacob Elordi hält größte Geheimhaltung für "Euphoria" ein

Die Dreharbeiten zur mit Spannung erwarteten dritten Staffel von Euphoria laufen endlich wieder, mehr als drei Jahre nach der letzten Staffel. Jacob Elordi (28), der erneut in die Rolle von Nate Jacobs schlüpft, gab in der "Tonight Show" Einblicke in die strikte Geheimhaltung, die die Produktion umgibt. Der Schauspieler erklärte im Gespräch mit Jimmy Fallon (51), er habe nur Zugang zu den Szenen seiner eigenen Figur, während der Rest des Drehbuchs "wie die JFK-Akten" behandelt werde. "Alles ist geschwärzt", scherzte er und fügte hinzu, dass selbst er keine vollständige Vorstellung vom Verlauf der Staffel habe.

Jacob gewährte allerdings einen kleinen Ausblick: "Für meinen Part würde ich 'weiße Schachbrettblumen' als Schlüsselphrase wählen. Macht damit, was ihr wollt", sagte er augenzwinkernd. Der Begriff sorgte auch bei Fallon für Verwirrung, woraufhin Jacob zugab, dass er selbst keine klaren Antworten darauf habe. Die neue Staffel basiert auf einem Zeitsprung, durch den die Hauptfiguren die Highschool hinter sich lassen und in ihrem erwachsenen Leben gezeigt werden – ein Schritt, der mit der langen Pause zwischen den Staffeln einhergeht.

Die Serie, die für ihre düsteren und emotional tiefgehenden Geschichten bekannt ist, hat Jacob als Schauspieler großen Erfolg und internationale Bekanntheit eingebracht. Der Australier, der vor allem durch seine frühere Rolle in der romantischen Komödie "The Kissing Booth" einem breiten Publikum bekannt wurde, hat sich mit "Euphoria" klar als Serienstar etabliert. Während Jacob für seine außergewöhnliche Performance als vielschichtiger Highschool-Jock gelobt wurde, gestand er in Interviews, dass er sich privat stark von seiner Figur unterscheidet und die Arbeit am Set oft eine emotionale Herausforderung sei.

IMAGO / Cover-Images Jacob Elordi, Schauspieler

Getty Images Die "Euphoria"-Stars beim "Vanity Fair and Lancôme"-Event in Kalifornien 2019

Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019