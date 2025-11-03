Nach Trennung: Jacob Elordi genießt Mittagessen mit Model

Jacob Elordi (28) ist erneut in weiblicher Begleitung gesichtet worden und sorgt damit für Gesprächsstoff. Der Schauspieler nahm an Halloween ein entspanntes Mittagessen unter freiem Himmel ein. An seiner Seite: Model Kristen Kiehnle. Fotos, die von DeuxMoi veröffentlicht wurden, zeigen die beiden beim Essen von Sandwiches und Wraps. Dazu genehmigten sie sich ein kühles Bier in der Sonne. Die Stimmung wirkte locker, zwischendurch reichte Jacob seinem Gegenüber sogar einen Bissen von seinem Wrap. Nach dem Essen stiegen sie gemeinsam ins Auto. Offene Zärtlichkeiten gab es nicht, doch die gemeinsame Zeit fällt auf – vor allem kurz nach seiner Trennung von Olivia Jade.

Laut dem Newsportal ist das Lunch-Date kein Einzelfall. Das Duo wurde demnach schon öfter zusammen gesehen: auf einem Trip nach Big Sur, bei der LA-Premiere von "Frankenstein" und beim Kaffeestopp in Los Angeles. Erst in der vergangenen Woche veröffentlichte der Account weitere Aufnahmen, die Jacob und Kristen beim Bestellen in einem Café zeigen sollen, angeblich nach seiner Frankenstein-Premiere. Kristen ist als Model aktiv. In der Szene machte sie zuletzt mit einem Auftritt in einem Musikvideo für Tame Impala auf sich aufmerksam. Offiziell bestätigt ist der Beziehungsstatus der beiden nicht. Anfragen an die Managements von Jacob und Kristen blieben laut Daily Mail bislang unbeantwortet.

Noch vor wenigen Tagen stand Jacob wegen seiner Trennung von Olivia in den Schlagzeilen. Wie People berichtete, ist die Beziehung der beiden nun endgültig beendet. Eine Quelle aus dem Umfeld des Paares behauptete: "Es ist endgültig vorbei. Sie kommen nicht wieder zusammen." Bereits im Sommer hatten sich die beiden vorübergehend getrennt und waren im Herbst noch einmal zusammen gesehen worden – sogar bei der Premiere von Jacobs Film "Frankenstein" in Toronto stand Olivia an seiner Seite.

Getty Images Jacob Elordi bei Special-Screening von "Frankenstein" in New York City

Instagram / kristenkiehnle Kristen Kiehnle, November 2024

IMAGO / Future Image Olivia Jade Giannulli, März 2025