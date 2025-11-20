"Germany Shore"-Eskalation: Walentina Doronina ist entsetzt

Die fünfte Staffel von Germany Shore sorgt aktuell für Furore: Noch nie schien das Reality-Format dermaßen aus dem Ruder zu laufen. Neben hitzigen Streitereien gehen nun auch intimste Szenen vor laufender Kamera über die Bühne – teils zu zweit, teils in Gruppen, wie Beobachter berichten. Walentina Doronina (25), bekanntes Gesicht der Show, zeigt sich entsetzt über die ausufernden Eskapaden, wie sie im Podcast "Blitzlichtgewitter" erklärte: "Grauenhaft. Ich muss mich damit nicht gleichsetzen. Ich bin natürlich seit der ersten Staffel dabei, aber ich will nicht in diese sexuellen Szenen hineingezogen werden."

Im Gespräch wird Walentina deutlich konkreter. Ihrer Ansicht nach habe das Gezeigte "nicht mehr viel Niveau". Ihr Fazit über die Mitwirkenden: "Diese Leute haben absolut keine Hemmungen mehr", sagt sie im Gespräch und kritisiert, dass damit "die falschen Werte" transportiert würden. Zwar sei Reality-TV per se laut und grenzenlos, doch die neue Staffel setze noch eins drauf. Selbst für Angebote außerhalb des Formats zieht die Influencerin klare Grenzen: Für ein Nacktshooting beim Playboy würde sie nach eigener Aussage nicht posieren – es sei denn, die Gage wäre mindestens sechsstellig, und selbst dann "nur mit der Hand davor".

Hinter den Kulissen von "Germany Shore" kochte es zuletzt ohnehin kräftig. Neben verbalen Entgleisungen kam es innerhalb des Casts immer wieder zu aufgeheizten Momenten, bei denen die Stimmung kippte und Härte gefragt war. Walentina kennt das Biotop aus Party, Druck und Eitelkeiten seit Jahren und pflegt privat eine klare Linie: Sie zeigt sich auf Social Media zwar offensiv, setzt aber auf Kontrolle über Bilder und Botschaften. Im Freundeskreis gilt sie als direkt, loyal und konfrontationsbereit, wenn Grenzen aus ihrer Sicht überschritten werden. Genau diese Haltung prägt nun auch ihre Kritik an der neuen Staffel – laut, deutlich und ohne Umschweife.

Paramount+ Pressebereich Walentina Doronina bei "Germany Shore" 2025

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel

IMAGO / Funke Foto Services Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

