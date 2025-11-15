Wale Doronina findet: Freund ist zu TV-Shows "verpflichtet"

Walentina Doronina (25) gilt im Reality-TV als alter Hase – sie war seit ihrem Debüt im Jahr 2020 schon in mehr als zehn Shows zu sehen. Im "Truth or Trash"-Podcast erzählt der Realitystar nun, wie es weitergehen soll. Sie nahm zwar bereits an vielen TV-Formaten teil, jedoch gibt es noch immer ein paar Shows, die sie reizen. "Vor allem so Pärchen-Formate, Temptation Island V.I.P. oder so. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf", erzählt sie. Ihr Partner steht zwar nicht in der Öffentlichkeit, doch das ist für Walentina kein Hindernis.

Walentina erklärt, sie habe ihren Partner zunächst nicht in die Öffentlichkeit zerren wollen. Doch nun ist die Ex on the Beach-Bekanntheit bereits seit einem Jahr liiert und scheint bereit für den nächsten Schritt zu sein. "Also, ich habe ihm auch ganz klar gesagt: [...] Das ist mein Job. Die ganzen Single-Shows fallen weg, dementsprechend fällt auch Geld weg", erzählt sie. Walentina gibt zu bedenken: "Ich glaube, jeder Mann, der sich auf mich einlässt, ist irgendwo dazu verpflichtet, mit mir diesen Weg zu gehen. Ich gebe ja nicht meinen Job für einen Mann auf, das ist ja Quatsch."

Ob Walentina und ihr Mystery-Man bald zusammen im Fernsehen auftreten, bleibt also spannend. Nachdem das Paar eine kurze Liebeskrise im Sommer überstanden hat, scheint sie sich sicher zu sein, dass er der Richtige für sie ist. Nicht nur für ihre Zukunft im TV hat Walentina nämlich bereits Pläne im Kopf – auch privat weiß sie genau, was sie will. "Mit 27 will ich einen Ring am Finger haben, mit 28 ein Baby im Bauch und mit 29 dann gebären", verriet sie kürzlich im Interview mit Promiflash.

IMAGO / APress Walentina Doronina, Realitystar

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina mit ihrem neuen Freund, Mai 2025

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin