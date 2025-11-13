"Forsthaus"-Start: Walentina Doronina teilt gegen Eva aus

Die erste Folge von "Forsthaus Rampensau Germany" ist endlich draußen, und auch die zweite Episode ist bereits für Joyn+-Kunden verfügbar. In dieser zieht Walentina Doronina (25) zusammen mit Eva Benetatou (33) ins Forsthaus – doch statt Harmonie gibt's direkt Zündstoff. Walentina kann es offenbar kaum abwarten und haut in ihrer Instagram-Story ordentlich Kritik an Evas Verhalten in den Interviews raus. Sie veröffentlicht Videos, in denen die beiden Realitystars im Interviewraum sitzen – Walentina spricht, während Eva sie immer wieder unterbricht. "Guckt mal, was Eva die ganze Zeit im Interview macht: Ich sage das ja nicht ohne Grund im Interview, sondern äußere mich zu einer Situation, in der ich selbst angegangen und direkt dazu befragt wurde", schreibt sie dazu.

Walentina betont, sie lasse ihre Teamkollegin immer ausreden und verhalte sich respektvoll, egal unter welchen Umständen. Eva hingegen tue das ihrer Meinung nach nicht: "Als Team sollte man sich schließlich unterstützen – und nicht gegeneinander arbeiten. Das ist der Unterschied zwischen einer echten Freundin und keiner Freundin – ich weiß, kennt sie halt nicht." Diese Szene sei jedoch nur ein Beispiel gewesen: "In den ersten Interviews kann man schon sehen, wie Eva – meine angebliche Teampartnerin – mich ständig von der Seite belehrend und von oben herab anblafft. Da war ich noch irritiert und wusste nicht, dass sich da schon ihr wahres Gesicht zeigt. Rückblickend wird einem erst richtig bewusst, wie deutlich sich ihr Verhalten da schon abgezeichnet hat."

Schon Wochen vor dem Start der Sendung war klar: Zwischen Walentina und der ehemaligen Bachelor-Kandidatin knistert es nicht gerade vor Harmonie. Auf Instagram stichelte die 25-Jährige unter einem Beitrag des Streaminganbieters: "Das nächste Mal nehme ich als Begleitung meinen Hund Perry mit." Für viele Fans war das eine deutliche Ansage, wie wenig sie von der Zusammenarbeit mit Eva hielt. Auf ihrem Profil erklärte Walentina außerdem, wie es überhaupt zu der Team-Konstellation kam: Sie und Eva seien als "Blindcouple" ausgewählt worden und hätten vorher nicht gewusst, mit wem sie antreten müssen. Laut der The 50-Bekanntheit entspricht das jedoch nicht ganz der Wahrheit: "Natürlich wussten wir, dass wir als Team im Forsthaus sind. Klar", betonte sie gegenüber Promiflash.

IMAGO / Funke Foto Services, IMAGO / STAR-MEDIA Collage: Walentina Doronina und Eva Benetatou

Joyn Eva Benetatou und Walentina Doronina, Kandidatinnen "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Imago Walentina Doronina, November 2025