Walentina bei "Germany Shore": Geht der Stress direkt los?

Auf diesen Moment haben viele Fans von Germany Shore gewartet: Krawallnudel Walentina Doronina (25) zieht ein. In den vergangenen Staffeln kam die Show nicht ohne sie aus, vor allem weil sie immer für ordentlich Stress sorgte. Aber wird sie auch dieses Mal für Ärger sorgen? Die Antwort lautet wohl: auf jeden Fall! Denn der Realitystar fackelt nicht lang und gerät direkt mit den ersten Familymembern in Auseinandersetzungen. Ganz oben auf der Liste: Elia. Denn die geriet zuvor mit Wales Freundin Belly aneinander. Belly musste mittlerweile ausziehen, aber ihre BFF hat in ihrem Namen wohl einiges zu klären und knöpft sich Elia bei erster Gelegenheit vor. "Wer Stress mit meiner Freundin hat, hat nicht ohne Grund Stress mit meiner Freundin", stellt Walentina klar. Später klärt sie Elia auf: "Du legst dich mit der Falschen an, ich glaube, du verstehst das nicht." Für diese ist die Situation klar: "Weil ich nicht mit einem Menschen, der so wenig Niveau hat, reden möchte?"

Bevor sich die Diskussion weiter hochschaukeln kann, geht Nadja Großmann dazwischen. Sie ist mittlerweile mit Elia befreundet und stellt sich auf ihre Seite – die beiden stellen sogar Walentinas Koffer vor die Tür. Im Interviewraum erklärt Nadja: "Für mich ist sie keine Queen, für mich ist sie Müll." Noch bewahrt Wale die Ruhe – doch schnell wird klar: zwischen ihr und Nadja gibt es noch ungeklärte Rechnungen. Als Nadja versucht, die 25-Jährige von Elia abzulenken, geraten auch die beiden in eine lautstarke Diskussion. Laut Wale sei Nadja nur sauer, weil sie auf ihrem Instagram-Profil nicht angenommen wurde. Dahinter steckt eindeutig eine längere Geschichte. "Wir folgen uns auf Insta und connecten uns, schreiben uns, liken unsere Beiträge – und dann bist du hier und machst auf einmal einen auf: 'Ich hasse dich' und schiebst meinen Koffer raus." Nadja hat den perfekten Konter schon parat: "Ich habe eine ehrliche Frage: Wie lange hast du vor, diesmal treu zu bleiben?"

Damit spielt sie auf Walentinas Beziehungsende mit ihrem Ex Can Kaplan in der vergangenen Staffel "Germany Shore" an: Sie machte vor den Kameras Schluss und knutschte direkt mit zwei anderen Männern. Richtig provozieren lässt Wale sich aber nicht: Sie betont, Single und für alles bereit zu sein. Einem Mitbewohner könnte das sehr gut gefallen, denn die Fame Fighting-Kandidatin sorgt nicht bei jedem für lange Gesichter. Juliano Fernandez ist von der feurigen Blondine richtig angetan. Am Pool verrät er Paulina Ljubas (28), dass er Walentina richtig attraktiv findet. "Sie ist eine Frau für mich. Wir haben hier viele Mädels und Tussis, aber ich finde, sie ist eine Frau. [...] Ich finde sie krass attraktiv. Voll mein Fall", schwärmt er.

Anzeige Anzeige

Paramount+ Pressebereich Walentina Doronina bei "Germany Shore" 2025

Anzeige Anzeige

Paramount+ Pressebereich Elia bei "Germany Shore" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nadja__1406 Nadja Großmann, August 2025