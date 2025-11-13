Tommy Pedroni schämt sich für Verhalten bei "Germany Shore"

Tommy Pedroni (30) bezieht auf TikTok Stellung zum Thema Germany Shore: In der aktuellen Folge eskaliert ein Streit zwischen seiner Freundin Paulina Ljubas (28) und seinem Ex-Kumpel Luigi Birofio (26). Tommy bereut rückblickend, dass er nicht ein wenig mehr Courage gezeigt und eingegriffen hat. "Ich stehe einfach daneben und mache nichts, obwohl er sie voll am Beleidigen ist. Da muss ich sagen, das ist von mir sehr, sehr schwach gewesen", gesteht er sich ein und gibt zu: "Ich hab jetzt schon ein paar Shows gemacht und das ist wirklich das erste Mal, dass ich mich schäme."

Er wisse selbst nicht genau, warum er in der Situation so passiv blieb. "Es ist, als ob ich das in dem Moment nicht richtig realisiert habe, was vor meinen Augen passiert", schüttelt er den Kopf. Dass Paulina sich in der Streitsituation falsch verhalten hat, stehe nicht zur Debatte – trotzdem schwört Tommy, seine Freundin in Zukunft besser verteidigen zu wollen, wenn es hart auf hart kommt. "Er kommt sogar so richtig Kopf an Kopf mit ihr… Ich kann euch auf jeden Fall sagen, das ist das allerletzte Mal, dass ein anderer Typ so nah an ihr Gesicht kommt", betont er.

Auch Paulina äußerte sich bereits zu der eskalierten Streitsituation in der aktuellen Folge von "Germany Shore". Insbesondere stieß ihr sauer auf, wie sie Gigis Ex-Freundin, die nicht anwesend war, in der Szene hart beleidigt hat. "Diese Szene bei 'Germany Shore' ist mit Abstand die schlimmste, die es jemals von mir gab. Was zur Hölle war los mit mir, ich bin so schockiert, was ich da sage und wie ich spreche, wow", gab sie in ihrer Instagram-Story zu.

Imago Tommy Pedroni bei der Pressekonferenz von Fame Fighting, 2025

Imago Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Oktober 2025

Instagram / tommypedroni Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Realitystars