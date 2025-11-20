Nach zwei Jahren: Prinzessin Kate strahlt auf rotem Teppich

Prinzessin Kate (43) hat am Mittwochabend, dem 19. November, bei der Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall ihren ersten großen roten Teppich seit zwei Jahren absolviert – an der Seite von Prinz William (43). Zuletzt fehlte sie aufgrund ihrer Krebserkrankung. Die Prinzessin von Wales trug ein smaragdgrünes, figurbetontes Samtkleid mit Off-Shoulder-Schnitt und Schleppe. William erschien im schwarzen Smoking mit Samtjackett und Fliege. Das Paar war gut gelaunt, hielt kurz inne für die Fans und Gäste und ließ sich vor dem Gala-Abend von Vertreterinnen und Vertretern der Royal Variety Charity begrüßen. "Es ist so schön, wieder hier zu sein", sagte Kate laut Mirror bei der Ankunft.

Hinter dem Glamour steckte viel Symbolik: Kate kombinierte ihr Kleid mit den Greville-Chandelier-Ohrringen. Die zwischen 1918 und 1929 von Cartier gefertigten Juwelen schmückten einst Queen Elizabeth II. (†96). Die Prinzessin setzt immer wieder auf Details mit Bedeutung, diesmal ergänzt von einer juwelenbesetzten Clutch, einem funkelnden Armreif und grünen Pumps. William und Kate zeigten sich auf dem Teppich auffallend vertraut: ein sanfter Handgriff in Kates Rücken, ein kurzer Blick – kleine Gesten, die Fans lieben. Die Royal Variety Performance ist seit Generationen fester Termin im Kalender der Windsors und für das Paar auch privat ein Abend zum Durchatmen: ein gemeinsames Date inmitten der royalen Verpflichtungen und dem stressigen Familienleben.

Musikalisch bot der Abend Star-Power in Serie: Gastgeber Jason Manford führte durch die Show mit Auftritten von Jessie J (37) und der Grammy-Gewinnerin Laufey. Sir Bob Geldof (74) und Midge Ure stellten eine einmalige Performance aus dem Live-Aid-Musical "Just For One Day" vor, während Strictly Come Dancing-Liebling Johannes Radebe einen Ausschnitt aus "Kinky Boots" präsentierte. Zum großen Finale versammelten sich rund 400 Künstlerinnen und Künstler für ein "Les Misérables"-Medley. Für Kate und William war es ihre sechste Teilnahme an der traditionsreichen Benefizgala.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall in London am 19. November 2025

Getty Images Prinzessin Kate bei der Royal Variety Performance, London, am 19. November 2025.

Getty Images Prinzessin Kate trifft die Zwillinge Emelia und Olivia Edwards bei der Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall