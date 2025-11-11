"Germany Shore"-Eskalation: Security muss dreimal eingreifen

Es dauerte nur wenige Tage, bis der Germany Shore-Cast so heftig aneinander rasselte, dass die Security an einem Abend gleich mehrfach eingreifen musste. Schon in der zweiten Episode bekamen sich Elia und Honey in die Haare, dieser Streit wird in der dritten Episode fortgesetzt und wird dann sogar handgreiflich. Die Sicherheitsbeamten sind sofort zur Stelle und entschärfen die Situation. Doch das war es noch nicht. Kaum ist die Security wieder weg, schaukelt sich in der Küche eine Diskussion zwischen Juliano und Enes hoch. Die beiden provozieren sich gegenseitig und vor allem Juliano verliert die Nerven – er will sich mit Enes prügeln. "Ich schwöre dir, in drei Sekunden, du hättest den heftigsten Knock-out deines Lebens", stellt er klar. Enes nimmt es gelassen und macht sich weiter einen Spaß aus der Situation. Bevor es eskaliert, ist die Security wieder zur Stelle. Aber vor allem Juliano lässt sich kaum beruhigen.

Schließlich gibt Juliano nach, reicht Enes die Hand und betont, wenn sie sich aus dem Weg gehen, ist alles gut. Doch anstatt seine Hand zu schütteln und die Sache zu beenden, meint Enes, man könne sich nicht aus dem Weg gehen, immerhin wohnen die beiden unter einem Dach. Das genügt, um das Feuer wieder zu entfachen. Die beiden Streithähne machen am Pool auf Ernst und bereiten sich auf einen mehr oder weniger professionellen Boxkampf vor. "Ich habe noch nie in meinem Leben so etwas Peinliches gesehen", kommentiert Paulina Ljubas (28) den Moment. Also muss die Security erneut erscheinen und zieht Juliano aus der Situation.

Damit hatte das Sicherheitsteam aber noch längst nicht Feierabend. Denn nachdem die eine Brandstelle gelöscht ist, entfachte schon die nächste. Diesmal zwischen Paulina und Gigi Birofio (26). Ein scheinbar harmloser Kommentar von Gigi, dass er die meisten Follower habe, brachte Paulina dazu, mit ihm zu diskutieren. Dabei kam ganz schnell ein ganz anderes Thema auf: die zerbrochene Freundschaft zwischen Paulina, ihrem Freund Tommy Pedroni (30) und Gigi. "Bist du nicht der ehrenloseste Freund Tommy gegenüber gewesen?", konfrontiert die 28-Jährige gnadenlos. "Ich bin ja der Meinung: Meine Freunde f*cken meine Ex-Freunde nicht", erklärt sie dann im Interview. Hier wird klar: Es geht um Gigis Affäre mit Tommys Ex Sandra Sicora (33). Die Auseinandersetzung schaukelt sich weiter hoch, bis die beiden sich sogar im Stehen anschreien. Enes geht dazwischen und wird von Gigi geschubst – der dritte Einsatz für die Security. Sie ziehen den aufgebrachten Gigi aus der Villa, damit er sich beruhigen kann.

Paramount Enes von "Germany Shore" 2025

Paramount+ Pressebereich Juliano Fernandez bei "Germany Shore" 2025

Imago Paulina Ljubas und Tommy Pedroni beim CoupleChallenge-Screening, 06.03.2025