Inmitten Krebskampf: Jessie J strahlt wieder auf Red Carpet

Ein Comeback auf glitzerndem Parkett: Jessie J (37) meldete sich am Mittwochabend bei der Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall zurück und führte die Riege der prominenten Gäste an. Die Sängerin zeigte sich in einem lässigen schwarzen Hoodie und einer langen schwarzen Rocksilhouette, warf auf dem Teppich selbstbewusst ihr dunkles Haar zurück und lächelte breit in die Kameras. Nach einer Mastektomie im Juni und einer weiteren Operation, die sie ihren Fans angekündigt hatte, setzte Jessie J damit ein sichtbares Zeichen ihrer Rückkehr. Mit ihr trafen unter anderem Katherine Jenkins (45), Tom Fletcher (40), Roger Taylor (76) mit Ehefrau Sarina sowie Johannes Radebe ein. Durch den Abend führt Moderator Jason Manford.

Das traditionsreiche Benefiz-Spektakel zugunsten der Royal Variety Charity lockt in seinem 113. Jahr ein weltweites Millionenpublikum. In diesem Jahr nehmen auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) im Publikum Platz. Musikalisch wird groß aufgefahren: "Les Misérables" verspricht ein Jubiläumsmedley mit rund 400 Mitwirkenden, dazu feiert "Paddington The Musical" eine exklusive Premiere, vorgestellt von Tom Fletcher. Jessie J präsentiert den persönlichen Song "I'll Never Know Why" von ihrem kommenden Album, während auch Madness und Grammy-Gewinnerin Laufey auftreten. Stephen Fry (68) schaut als Special Guest vorbei, Comedy liefern Tom Davis und Mick Miller, die "Dead Ringers" sorgen für Stimmenkunst, und "Britain's Got Talent"-Sieger Harry Moulding zeigt eine Illusion.

Hinter Jessies strahlendem Auftritt steht ein intensives Jahr, das sie offen mit ihren Anhängern teilte. Nach der Brustkrebsdiagnose legte die Sängerin ihre Tourpläne auf Eis, erklärte, ihre Gesundheit habe Vorrang. Währenddessen hielt sie ihre Community über Eingriffe und Erholungsphasen auf dem Laufenden. "Dieses Jahr hat meine ganze Welt verändert", merkte sie jüngst bei den Music Industry Trust Awards an und betonte, dass sie froh sei, dass es trotz aller Hürden immer Musik geben wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessie J, Royal Variety Performance in London im November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessie J, Royal Variety Performance in London im November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Jessie J bei ihrem Auftritt beim BBC Radio 2 In The Park in Chelmsford, England 2025

Anzeige