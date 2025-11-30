Emotional: Jessie J singt von Fehlgeburt und totem Bodyguard

Beim Auftakt ihrer neuesten Tour in London erlebte Sängerin Jessie J (37) einen besonders bewegenden Moment. Die 37-Jährige präsentierte bei der Album-Release-Show zu "Don't Tease Me with a Good Time" erstmals zwei Lieder, die tief mit ihrem persönlichen Schmerz verbunden sind. Der Song "Comes In Waves" erinnert an die Fehlgeburt, die sie 2021 erlitten hatte – ein Verlust, der auch vier Jahre später noch in ihr nachhallt. "Heute sind es vier Jahre, seit ich mein Baby verloren habe", teilte sie dem Publikum laut Daily Mail mit und widmete den Song all jenen, die Ähnliches durchgemacht haben. Mit emotionaler Stimme sang sie Zeilen wie "And I hate / How much I miss the future that we never made ..." Doch damit nicht genug: Jessie performte auch "I'll Never Know Why", ein Lied, das ihrem verstorbenen Bodyguard Dave gewidmet ist, den sie "wie einen großen Bruder" betrachtete.

Jessie J, die 2023 mit ihrem Partner Chanan Colman ihren Sohn Sky begrüßte, berührte das Publikum mit persönlichen Geschichten über die wenigen Menschen, die sie bisher auf ihrem Weg unterstützt haben. Über Dave, der 2018 unerwartet starb, sagte sie: "Sein Geist beschützt mich noch immer." Besonders eindrücklich schilderte sie, wie er ihr während ihrer Anfangszeit im Rampenlicht mit nächtlichen Spaziergängen durch schwere Zeiten half. Ihre Entscheidung, diese emotionale Verbindung in ihrer Musik zu verewigen, sei für sie ein "Lichtblick im Schmerz". Dabei ließ Jessie auch durchblicken, wie stark sie weiterhin mit den Erinnerungen kämpft.

Privat hat sich für Jessie in den vergangenen Jahren jedoch vieles zum Positiven gewendet. Nach dem Rückzug aus dem Rampenlicht bewältigte sie schwere gesundheitliche Herausforderungen, darunter eine Brustkrebsdiagnose, die sie zu einer Mastektomie zwang. Heute schöpft sie neue Kraft aus der Liebe zu ihrem Sohn und der Musik, auch wenn diese mit ihrem Ex-Freund Channing Tatum (45) teils wenig schmeichelhafte Wendungen nahm. In einem neu veröffentlichten Track bezeichnet sie ihn als "Ungeheuer" und deutete an, dass der Song in Zusammenarbeit mit Ryan Tedder entstand. Jessie selbst kommentierte den Song bei der Albumvorstellung mit den Worten: "Ihr könnt raten, mit wem ich damals zusammen war."

Getty Images Jessie J bei den Rolling Stone UK Awards 2025

Instagram / jessiej Jessie J mit Baby Sky und Chanan Colman, Oktober 2024

Getty Images Jessie J und Channing Tatum, Januar 2020