Krebserkrankung hat Jessie Js "ganze Welt" verändert

Bei den Music Industry Trust Awards im eleganten Grosvenor Hotel in London sorgte Jessie J (37) für einen emotionalen Moment, als sie offen über ihre Krebserkrankung sprach. "Dieses Jahr hat meine ganze Welt verändert", erklärte die Sängerin, die in einem atemberaubenden weißen Kleid auf der Bühne stand. "Wie schön ist es, dass wir Musik machen?", fügte sie hinzu. "In einer Welt, die sich ständig verändert, halten wir dieses Rad am Laufen." Nach ihrer Rede performte Jessie ihre bekanntesten Hits und begeisterte das Publikum.

Erst wenige Tage vor ihrem berührenden Auftritt in London hatte Jessie auf Instagram erklärt, dass ihre zweite Brust-OP kurzfristig verschoben wurde, obwohl sie für den Eingriff ihre Tour abgesagt hatte. "Ich sollte vor zwei Wochen operiert werden", sagte sie in einem Clip und entschuldigte sich bei Fans für die geplatzten Termine. Zwei Ärzte, zwei Einschätzungen – am Ende hieß es: abwarten. Bei der Award-Show zeigte die Sängerin trotzdem Haltung und sagte: "Wenn der Tod an deine Tür klopft und du antworten und ihn wegkicken musst, dann verändert das alles." Ihre neue Single "Living My Best Life" widmete sie all jenen, die sich "durch den Sturm" kämpfen.

Jessie, die ihren Durchbruch mit Hits wie "Bang Bang" feierte, wird von den Fans für ihren offenen Umgang mit der Krankheit gefeiert. Immer wieder gibt sie im Netz ehrliche Updates zu ihrem Gesundheitszustand und nimmt ihre Follower mit durch ihren Alltag, in dem sie die Hoffnung auf Heilung hochhält. Neben der Musik hat ihre kleine Familie für Jessie oberste Priorität. Kürzlich erzählte sie bei einem Festivalauftritt in Chelmsford, dass ihr kleiner Sohn Sky sie dort zum ersten Mal live erleben durfte – im Backstagebereich mit Ohrschützern.

Imago Jessie J bei ihrem Auftritt beim BBC Radio 2 In The Park in Chelmsford, England 2025

Getty Images Jessie J im Mai 2025

Instagram / jessiej Jessie J und Sohnemann Sky