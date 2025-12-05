Jessie J bricht das Protokoll: Sie umarmt Prinzessin Kate

Bei der prestigeträchtigen Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall sorgte Jessie J (37) nun für einen unvergesslichen Moment: Sie umarmte Prinzessin Kate (43) – und das entgegen der zuvor erhaltenen Anweisung, Abstand zu halten. Die Sängerin ließ sich davon jedoch nicht aufhalten und erklärte in der britischen Sendung "This Morning" nun ihre Beweggründe. "Ich habe einfach eine Mutter gesehen, die auch öffentlich eine Krebserkrankung durchgemacht hat, und ich wollte sie einfach nur umarmen", so Jessie. Sie habe Kate höflich um Erlaubnis gefragt, bevor sie die herzliche Geste wagte, die die Prinzessin willkommen hieß.

Der Moment war besonders berührend, da beide Frauen offen mit ihren Erfahrungen rund um die Krebserkrankung umgehen. Die Prinzessin hatte erst Anfang des Jahres bekanntgegeben, dass sie seit September 2024 in Remission ist, nachdem sie laut E! News eine Chemotherapie abgeschlossen hatte. Jessie erzählte, dass bei ihr im Juni Brustkrebs diagnostiziert wurde und sie ihre Mastektomie anschließend öffentlich gemacht habe. Auch zu ihrem aktuellen Wohlbefinden gab es ein Update bei "This Morning": Sie fühle sich "gut".

Abseits der Kameras geht es Jessie heute offenbar besser denn je. Kürzlich teilte sie in einer Instagram-Story ein Selfie, auf dem sie in einem schwarzen Badeanzug zu sehen ist. Dazu schrieb sie: "Post Baby. Post Cancer. Diese Widder-Mama findet ihre Würze zurück." Auch wenn Jessies kleine Geste das royale Protokoll durchbrach, zeigt sie, wie menschlich und verbindend Momente wie diese sein können. Jessie selbst bringt es auf den Punkt: "Von Mutter zu Mutter, von Mensch zu Mensch."

Getty Images Jessie J, 2022

Getty Images Catherine, Princess of Wales trifft Jessie J bei der Royal Variety Performance im Royal Albert Hall

Getty Images Prinzessin Kate umarmt Jessie J bei der Royal Variety Performance 2025