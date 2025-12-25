Jessie J teilt Fotos voller Hoffnung im Krebskampf

Jessie J (37) setzt an Weihnachten ein starkes Zeichen: Die Sängerin veröffentlichte am 24. Dezember auf Instagram ein oben-ohne-Foto aus dem Wasser, nur in roten Bikinihöschen, den Rücken zur Kamera, den Blick in die Ferne gerichtet. In der Hand schwingt sie ihr abgenommenes Oberteil in die Luft – dazu schrieb sie: "Stimmung für 2026". Die Aufnahme wirkt ruhig und selbstbewusst, aufgenommen in einem weiten Gewässer und signalisiert Aufbruch. Wer die Musikerin kennt, weiß: Genau darum geht es ihr. Nach Monaten der Krebsbehandlung, nach Operation und Unsicherheit meldet sie sich mit einer klaren Botschaft zurück.

Der Post folgt auf eine schwere Zeit: Bei Jessie J wurde Brustkrebs im Frühstadium entdeckt, nachdem sie einen Knoten ertastet und eine Biopsie veranlasst hatte. Im Sommer ließ sich die "Price Tag"-Interpretin eine Mastektomie durchführen. Gegenüber ABC sagte die Künstlerin, sie sei bei der Diagnose nicht verängstigt gewesen, aber habe sich "ein wenig außer Kontrolle" gefühlt. "Ich bin ein Mensch, der teilt, und ich wollte nicht zu Hause sitzen und darüber weinen", erklärte sie in dem Interview. Die Erfahrung habe ihr Perspektive gegeben, sie wolle im Moment leben und das Leben genießen. Besonders bewegend war ihr Blick auf ihren Sohn Sky: "Ich kann nicht sterben, weil ich Sky habe", vertraute sie dem Sender an. Jessie sprach auch darüber, wie dankbar sie sei, den Krebs früh entdeckt zu haben.

Abseits der nüchternen Fakten ist es die Haltung, die bei Jessie auffällt. In den vergangenen Wochen zeigte sich die Musikerin immer wieder mit leisen, aber selbstbewussten Signalen in den sozialen Netzwerken, mal mit reduzierten Looks, mal mit einem energischen Tonfall, der von Stolz und Erleichterung erzählt. Privat steht Sohn Sky spürbar im Mittelpunkt. Jessie erzählte, wie sehr er ihr Kraft gibt und wie dankbar sie für jeden Tag ist, den sie mit ihm verbringt. Freunde beschreiben sie als jemand, der Nähe sucht und Gespräche nicht scheut; die nach innen hört, nach außen teilt und sich ihren Weg zurück ins Leben erarbeitet.

Getty Images Jessie J, Juni 2025

Instagram / jessiej Jessie J posiert oberkörperfrei für einen Instagram-Schnappschuss

