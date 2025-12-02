Jessie J feiert sich mit Badeanzug-Selfie nach Krebskampf

Nach einem schwierigen Jahr zeigt sich Jessie J (37) selbstbewusst und strahlend in den sozialen Netzwerken. Die Sängerin veröffentlichte kürzlich in einer Instagram-Story ein Selfie, auf dem sie in einem schwarzen Badeanzug zu sehen ist. Dazu schrieb sie: "Post Baby. Post Cancer. Diese Widder-Mama findet ihre Würze zurück." Aufgenommen wurde der Schnappschuss im Badezimmer, der Look ist schlicht und der Ton unüberhörbar: Es geht bergauf. Für ihre Community ist das ein unübersehbares Lebenszeichen, das Energie, Stolz und Erleichterung ausstrahlt.

Im Frühjahr hatte Jessie in einem Video auf Instagram offenbart, an frühem Brustkrebs erkrankt zu sein. Im Juni folgte eine Mastektomie, begleitet von der erleichternden Nachricht, dass der Krebs nicht gestreut hatte. Sechs Wochen später musste die Musikerin wegen einer Infektion und Flüssigkeit in der Lunge erneut ins Krankenhaus. Zudem kündigte sie eine zweite Operation noch vor Jahresende an, weshalb bereits geplante Tour-Termine auf 2026 verschoben werden mussten. Trotz der Rückschläge arbeitete Jessie weiter – und brachte am 28. November stolz ihr neues Album "Don't Tease Me With A Good Time" heraus.

Abseits der Bühne teilt Jessie in den sozialen Netzwerken immer wieder Momente aus ihrem Alltag als Mutter und nimmt ihre Fans mit durch persönliche Höhen und Tiefen – von herzlicher Familienzeit bis hin zu Krankenhausaufenthalten. Die Künstlerin spricht offen über Körperveränderungen, Heilung und Grenzen und setzt dabei auf klare Worte, wenn es nötig ist. Zuletzt zeigte sie, dass sie sich von Anfeindungen im Netz nicht einschüchtern lässt, als ihr die Vortäuschung ihrer Erkrankung vorgeworfen wurde.

Imago Jessie J bei ihrem Auftritt beim BBC Radio 2 In The Park in Chelmsford, England 2025

https://www.instagram.com/stories/jessiej/ Jessie J posiert im Badeanzug vor dem Spiegel, Dezember 2025

Getty Images Jessie J, Juni 2025