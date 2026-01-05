Stefon Diggs nach Körperverletzungsklage zurück auf dem Feld

Stefon Diggs, Star der NFL, hat bei seinem ersten Spiel nach schwerwiegenden Vorwürfen gegen ihn die Blicke auf sich gezogen. Der Wide Receiver kehrte am Sonntag aufs Spielfeld zurück, obwohl er mit Anschuldigungen konfrontiert ist, die von seiner früheren Privatköchin erhoben wurden. Diese behauptet, Stefon habe sie Anfang Dezember in einem Streit um ausstehende Zahlungen geschlagen und gewürgt. Das Spiel seiner Mannschaft, der New England Patriots, fand gegen die Miami Dolphins statt, in dem es für die Patriots um die Spitzenposition in der AFC ging. Diese Saisonchance rückte allerdings durch die Vorwürfe gegen Stefon in den Hintergrund.

Den schweren Anschuldigungen zufolge soll Stefon am 2. Dezember in das unverschlossene Schlafzimmer seiner Angestellten gekommen sein und sie mitten in einer Diskussion um eine Gehaltszahlung angegriffen haben, so TMZ. Laut ihrer Aussage schlug er ihr ins Gesicht und versuchte anschließend, sie mit der Armbeuge zu würgen. Am 16. Dezember meldete sich die Frau bei der Polizei, und wenige Tage später wurde Stefon wegen Strangulation, Körperverletzung und tätlichen Angriffs angeklagt. Sein Anwalt David Meier wies diese Darstellung entschieden zurück und erklärte, dass die Behauptungen "unbegründet" und "durch einen finanziellen Streit motiviert" seien. Er fügte hinzu, Stefon sei entschlossen, die Wahrheit vor Gericht ans Licht zu bringen.

Abseits der Schlagzeilen um den Fall ist Diggs seit Jahren für sein intensives Auftreten auf dem Platz bekannt – ein Receiver, der Emotionen zeigt, Teamkollegen laut anfeuert und an der Seitenlinie selten ruhig bleibt. Engste Vertraute beschreiben ihn als jemanden, der in der Saison kaum etwas anderes als Football an sich heranlässt, Rituale pflegt und seinen Tagesablauf streng strukturiert. In früheren Wochen wurde berichtet, dass die juristische Auseinandersetzung seinen Profi-Alltag überschattet, während der Sportler selbst öffentlich keine Einblicke in Privates gab. Stattdessen überließ er seinem Anwalt die Worte und konzentrierte sich auf Training, Meetings und die kurzen Momente der Ruhe zwischen Reise, Playbook und Stadionlicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefon Diggs, NFL-Spieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefon Diggs, Met Gala 2025

Anzeige Anzeige

Imago Stefon Diggs im Juli 2025