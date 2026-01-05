Liebesglück am Strand: Jessica Alba ist wie frisch verliebt

Sonne, Sand und Schmetterlinge im Bauch: Jessica Alba (44) und Danny Ramirez (33) genießen eine heiße Auszeit am Strand von Los Cabos in Mexiko – und die Bilder sprechen Bände. Die Schauspielerin und der "Captain America: Brave New World"-Star wurden beim innigen Kuss erwischt, dicht an dicht, der Wind im Haar, die Kamera nicht weit. Jessica im Cap und Tanktop, Danny oben ohne in schwarzen Badehosen – zwischendurch kuschelnd auf den Liegen, dann lachend am Wasser. Später schlenderte das Paar Hand in Hand über den Strand, sie in einem luftigen Sommerkleid, er mit strahlendem Blick an ihrer Seite. Die Stimmung: vertraut, zärtlich, unübersehbar verliebt, wie Page Six berichtet.

Die Romanze der beiden zieht sich schon seit Monaten durch Paparazzi-Galerien und Social-Feeds. Bereits im Frühjahr wurden sie in London beim Kuss gesichtet, offiziell wurden die Spekulationen erst nach gemeinsamen Auftritten in Los Angeles und New York lauter. Im Spätsommer zeigten sich Jessica und Danny beim US Open gemeinsam mit ihrem Vater, im Oktober dann der erste rote Teppich beim Mill Valley Film Festival – noch im größeren Freundeskreis, aber unübersehbar als Paar. Nun die mexikanische Strand-Auszeit mit viel Nähe: verliebte Blicke auf den Liegen, Baden im Meer, später der Hand-in-Hand-Spaziergang. Nebenbei lässt Jessica immer wieder Einblicke in ihr Familienleben zu. Von einem tropischen Thanksgiving-Trip teilte sie Fotos mit Danny und Schnappschüsse mit ihren Kindern Honor, Haven und Hayes. Nach dem Ehe-Aus mit Cash Warren (46), mit dem sie fast 17 Jahre verheiratet war, wirkt ihr neuer Alltag gelöst und gut eingespielt.

Privat scheint der Rhythmus zu stimmen: Die Unternehmerin und Designerin findet zwischen Projekten Zeit für lange Spaziergänge und kleine Gesten, die mehr sagen als Worte. Danny zeigt sich gern als aufmerksamer Begleiter – ob bei entspannten Dates in der Stadt oder auf Reisen, wo er Nähe sucht und Momente festhält, die anderen entgehen würden. Freunde beschreiben sie als Team, das Leichtigkeit mag: Sonne im Gesicht, Salz auf der Haut, spontane Küsse zwischendurch. Und wenn es ruhiger wird, bleibt Platz für Familie – mit Kindern an der Seite und einem Partner, der den Blick für das Detail hat. So wirkt dieses Strandkapitel weniger wie ein flüchtiger Urlaub und mehr wie ein Stück Alltag, das die beiden einfach nach Mexiko verlegt haben.

Getty Images Schauspielerin Jessica Alba, Oscar-Party im März 2025

Instagram / dannyramirez Jessica Alba und Danny Ramirez bei der Baby2Baby Gala 2025

Getty Images Jessica Alba im Dezember 2024

