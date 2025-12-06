Fünfte "Stranger Things"-Staffel bricht Netflix-Rekorde

Die Kultserie Stranger Things hat mit ihrer fünften Staffel einen regelrechten Hype ausgelöst und ist fulminant in die Netflix-Charts eingestiegen. In den ersten fünf Tagen nach der Veröffentlichung erreichte die neue Staffel beeindruckende 59,6 Millionen Aufrufe, wie das Branchenmagazin Variety berichtet. Damit verzeichnete die Serie den stärksten Start einer englischsprachigen Produktion in der Geschichte des Streaminganbieters. Der Andrang war so groß, dass es zeitweise zu einer Überlastung von Netflix kam. Lediglich die zweite und dritte Staffel des koreanischen Hits Squid Game erzielten insgesamt höhere Startzahlen.

Doch nicht nur die neuesten Folgen, auch die vorherigen Staffeln erlebten einen bemerkenswerten Aufschwung. Erstmals schafften es alle fünf Staffeln von "Stranger Things" gleichzeitig in die globalen Netflix-Top-Ten: In der Woche vom 24. bis 30. November belegte die fünfte Staffel den Spitzenplatz, während die erste Staffel Platz 3 erreichte. Die nachfolgenden Staffeln positionierten sich weiter unten auf der Liste. Momentan kommt die fünfte Staffel auf nur vier verfügbare Episoden. Netflix plant jedoch, am 26. Dezember drei weitere Folgen zu veröffentlichen. Das mit Spannung erwartete Serienfinale wird dann ab dem 1. Januar 2026 zu sehen sein.

Seit ihrem Start 2016 hat "Stranger Things" weltweit Kultstatus erreicht und ihre Fangemeinde kontinuierlich vergrößert. Die Serie, die mit ihrer Mischung aus Nostalgie, Horror und Sci-Fi begeistert, hat den Streamingmarkt mitgeprägt und dominiert regelmäßig die Charts. Die Stars der Serie, darunter Finn Wolfhard (22), Millie Bobby Brown (21) und David Harbour (50), sind durch ihre Rollen zu globalen Berühmtheiten geworden. Besonders bei jüngeren Fans hat die Serie einen echten Popkultur-Boom ausgelöst. Dieses anhaltende Interesse zeigt sich auch darin, dass ältere Staffeln weiterhin von Zuschauerinnen und Zuschauern aufgerufen werden und mittlerweile selbst als Meilensteine des modernen Fernsehens gelten.

Anzeige Anzeige

Netflix Millie Bobby Brown als Elf in "Stranger Things"

Anzeige Anzeige

Getty Images "Stranger Things"-Cast bei der Premiere der 4. Staffel 2022 in New York

Anzeige Anzeige

Atsushi Nishijima/Netflix Der Cast von "Stranger Things" Staffel fünf