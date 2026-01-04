Leonardo DiCaprio verpasst Palm Springs Gala wegen Flugchaos

Leonardo DiCaprio (51) hat das Palm Springs International Film Festival verpasst – obwohl der Oscarpreisträger am Abend im Convention Center mit dem Desert Palm Achievement Award geehrt werden sollte. Der Schauspieler war für seine Rolle in Paul Thomas Andersons (55) "One Battle After Another" angekündigt, doch er kam laut Deadline nicht rechtzeitig aus St. Barts weg, wo er Urlaub machte. Der Grund: kurzfristige Flugbeschränkungen und gesperrter Luftraum im Zusammenhang mit der Lage in Venezuela. Vor Ort hielten stattdessen seine Co-Stars Teyana Taylor (35) und Chase Infiniti die Stellung und vertraten den Film auf dem roten Teppich.

Das Festival bestätigte die Absage mit klaren Worten: "Leonardo DiCaprio ist heute Abend aufgrund unerwarteter Reiseunterbrechungen und eingeschränktem Luftraum nicht persönlich bei uns", hieß es in einem Statement, das Deadline verbreitete. Der Flughafen von Palm Springs verwies online auf Verzögerungen in Teilen des südkalifornischen Luftraums, Abflüge standen zeitweise unter "ground stop". Während Ankünfte teils normal liefen oder umgeleitet wurden, blieb für den Star die Zeit zu knapp. Teyana Taylor zeigte sich lässig im "One Battle After Another"-Grafikshirt und weit geschnittenen Jeans, Chase setzte auf einen taillierten Blazer mit passender Hose. Auch Amanda Seyfried (40) reiste an – sie präsentiert "The Testament of Ann Lee". Die Gala läuft im Rahmen des Festivals, das vom 2. bis 11. Januar angesetzt ist, und gilt als Gradmesser der Award-Saison.

Privat hatte Leonardo DiCaprio zuletzt entspannte Tage mit Sonne und Meer genossen. Nach den Feiertagen zeigte er sich dabei auch öffentlich nahbar an der Seite von Vittoria Ceretti (27). Sein Liebesleben hält der Schauspieler zwar meist privat, abseits der Kameras tritt er jedoch gern mit einem kleinen Kreis enger Freundinnen und Freunde auf – besonders an Rückzugsorten wie St. Barts. Teyana Taylor ist für ihren mühelosen Wechsel zwischen Bühne, Kamera und Fashion-Szene bekannt, während Chase zuletzt mit eleganten, androgynen Red-Carpet-Looks auffiel. Trotz Leonardos Abwesenheit präsentierte sich die "One Battle After Another"-Crew bei der Gala geschlossen und stilsicher.

Getty Images Leonardo DiCaprio spricht beim TIME-Event "A Year In Time" 2025

Getty Images Teyana Taylor bei ELLEs Women in Hollywood Celebration in Los Angeles, 2025

Spread Pictures/MEGA, Spread Pictures/MEGA Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti