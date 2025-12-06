Prinzessin Anne trägt ihre Lieblings-Tiara für Steinmeier

Glanzvoller Auftritt in Windsor: Prinzessin Anne (75) hat am Donnerstag beim Staatsbankett den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (69) begrüßt – und dabei zu ihrem liebsten Diadem gegriffen. Auf ihrem Kopf funkelte die Diamant-Feston-Tiara mit einer großen Perle als Krönung. Die Schwester von König Charles III. (77) kombinierte das Schmuckstück mit Perlenohrringen und einer passenden Halskette mit goldenen Elementen. Sie trug ein schwarzes Kleid mit silbernen Kristallapplikationen, weitem Ausschnitt und bodenlangem Rock und darüber eine kurz geschnittene, kurzärmelige Jacke – vor dem Dinner wärmte sie sich jedoch in einer flauschigen Strickjacke.

Die Tiara, die Anne im Mai 1973 kurz vor ihrem 23. Geburtstag erhielt, wurde ursprünglich um 1900 möglicherweise von Cartier hergestellt, wie "The Royal Watcher" berichtet. Interessanterweise wurden bei dem Schmuckstück die ursprünglichen Diamantfassungen später durch eine Perlenreihe ersetzt. Anne selbst besitzt die Tiara seit nunmehr über 50 Jahren und trat damit schon mehrfach bei hochkarätigen Anlässen auf. Doch die 75-Jährige ist nicht die Einzige, die für den Besuch des deutschen Bundespräsidenten tief in die Schmuckkiste griff: Auch Prinzessin Kate (43) bezauberte am Tag zuvor mit Saphir-Diamant-Ohrringen aus dem Nachlass von Prinzessin Diana (†36).

Frank-Walter und seine Partnerin Elke Büdenbender (63) wurden am Mittwoch von Kate und Prinz William (43) am Londoner Heathrow-Flughafen persönlich in Empfang genommen. Weiter ging es mit einer Kutschprozession mit Charles und Königin Camilla (78) sowie William und Kate Richtung Schloss Windsor. Dort wurden die Gäste aus Deutschland mit militärischen Ehren empfangen. Frank-Walter traf auch den britischen Premierminister Keir Starmer zu einem Vier-Augen-Gespräch und hielt eine Rede vor dem Parlament. Den Höhepunkt des Besuchs markierte das Staatsbankett am Donnerstagabend zurück in Windsor.

Getty Images Prinzessin Anne beim Staatsbankett für Frank-Walter Steinmeier im Dezember 2025

Getty Images Das Staatsbankett im Guildhall während des Staatsbesuchs von Frank-Walter Steinmeier in London

Getty Images Ankunft von Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender in London, begrüßt von Prinz William und Catherine, Princess of Wales