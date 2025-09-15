Carina Kollers Abschied von "Unter uns" für L.A.-Abenteuer

Carina Koller (28), bekannt aus der RTL-Daily Unter uns, legt überraschend eine Drehpause ein. Die Schauspielerin, die seit 2021 die Rolle der Cecilia Weigel, genannt Cilly, verkörpert, wird am 17. September nicht nur die Serie, sondern auch Deutschland verlassen. Der Grund: Eine dreimonatige Reise nach Los Angeles, wo sie an der renommierten Lee Strasberg Schauspielschule ihre Fähigkeiten weiter ausbauen möchte. "Da ich nicht drehen kann, wenn ich in L.A. bin, wird es natürlich eine kleine Pause geben für Cilly", erklärte Carina in ihrem Statement bei RTL. Fans können jedoch aufatmen, denn die vorbereiteten Episoden mit ihr werden noch bis Mitte November ausgestrahlt.

Wie genau man die Figur Cilly aus der Serie schreiben wird, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. Carina deutete allerdings an, dass ihre Serienfigur ebenfalls auf eine kleine Reise gehen könnte. Eine Rückkehr in die Schillerallee ist also nicht ausgeschlossen. Auch die Produktion bei RTL wurde von der Entscheidung nicht überrascht, da die Serienfolgen häufig Wochen im Voraus gedreht werden. Der vorläufige Abschied der sympathischen Schauspielerin wurde daher längst im Drehplan berücksichtigt, und es bleibt spannend, wie ihre Geschichte weitergeht.

Für Carina ist die Reise nach Kalifornien eine Möglichkeit, sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Die Lee Strasberg Schauspielschule gilt als eine der führenden Ausbildungsstätten für Schauspieler und Schauspielerinnen. Vor allem das berühmte Method Acting zieht viele Talente an. Für Carina ist dies nicht nur ein Schritt in ihrer Karriere, sondern auch eine persönliche Herausforderung und Chance, neue Wege einzuschlagen. Ihre Fans müssen jedoch nicht allzu lange auf sie verzichten, denn die Pause ist zeitlich begrenzt, und viele hoffen, dass sie im nächsten Jahr in alter Frische zu "Unter uns" zurückkehrt.

Instagram / carina_koller Carina Koller, Schauspielerin

RTL / Stefan Behrens Der "Unter uns"-Cast

RTL / Stefan Behrens Carina Koller und Jess Maura bei "Unter uns"