Chaos? Samira Yavuz mischt im Februar bei "Unter uns" mit

Realitystar Samira Yavuz (32) wagt den Sprung ins Serienfach – und das gleich doppelt aufregend: Ab dem 2. Februar 2026 ist sie parallel zum Dschungelabenteuer auch in der RTL-Daily Unter uns zu sehen. In Köln trifft Samira als neue Figur Samira Yilmaz auf Valea Scalabrino (35) und Benjamin Heinrich (41), die in der Schillerallee als Sina und Bambi zu Hause sind. Dort kreuzen sich ihre Wege, als die beiden erfahren, dass Samira nach Stress mit ihrem früheren Chef den Job hingeschmissen hat. Statt in Gianni Aurinos Pizzeria einzusteigen, soll sie lieber in der Praxis anfangen – eine Entscheidung, die frischen Wind und ordentlich Gesprächsstoff verspricht.

In der Serie übernimmt Samira die Rolle einer medizinischen Fachangestellten, die nach einem unschönen Erlebnis am alten Arbeitsplatz neu durchstarten will. Die Figur wird von Sina und Bambi ermutigt, ihre Pläne umzuschmeißen und medizinisch einzusteigen – ein Angebot, das in der Schillerallee schnell Konsequenzen hat. Hinter den Kulissen nimmt Samira den Wechsel mit Humor. "Bei ‘Unter uns‘ lernt man eine völlig neue Seite von mir kennen. Eine Seite, die ich im Reality-TV selten zeige: die halbwegs seriöse Version", sagt sie in einer Pressemitteilung von RTL. Gleichzeitig kündigt sie an, dass der neue Job "eine ziemlich große Herausforderung" sei, denn in einer Praxis zähle Struktur mehr als Show. Und dennoch verspricht sie, ihr bekanntes Temperament nicht abzulegen.

Privat zeigte sich Samira zum Jahreswechsel nahbar und gelassen, wünschte ihrem Umfeld mehr Ruhe und Gesundheit – ein Ton, der zu ihrem Plan passt, in 2026 bewusst Prioritäten zu setzen. Die Zweifach-Mama will sich treu bleiben, auch wenn Kamera, Drehplan und Dschungelprüfungen gleichzeitig rufen. Wenn es nach ihr geht, dürfte es dabei sogar crossover-tauglich werden: Auf die Frage, mit wem sie sich eine Dschungelprüfung vorstellen könnte, legte sie sich fest. "Ganz klar mit Benjamin Heinrich und Valea Scalabrino in der Prüfung 'Schillerallee-Auto-Chaos'!", sagte sie bei RTL. Die Schauspielerin und der Serienkollege, so Samira augenzwinkernd, seien ein eingespieltes Team – perfekte Mitstreiter, auch wenn einer nichts hört, einer nichts sieht und der dritte nichts sagen darf.

RTL / Sebastian Meyer Samira Yavuz am Set von "Unter uns"

RTL / Sebastian Meyer Valea Scalabrino und Samira Yavuz am Set von "Unter uns"

RTL / Sebastian Meyer Samira Yavuz am Set von "Unter uns", 2025