Kein Festbraten: Das ist Til Schweigers Weihnachtsmenü

Spaghetti statt Festbraten – bei Til Schweiger (61) kommt zu Weihnachten ein eher untypisches Gericht auf den Tisch. Statt Gänsebraten oder Raclette tischt der beliebte Schauspieler für seine Familie seine berühmte Bolognese auf. Seine Ex-Frau Dana Schweiger (57) verriet dies jüngst bei einer Charity-Veranstaltung in Hamburg. "Der Til kocht meist am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag", erzählte sie RTL. Sie lobte das Gericht sogar als "wirklich gut". Die Schweigers setzen damit auf einen Kinderklassiker, der die festliche Stimmung mit einer Portion italienischem Flair ergänzt.

Dass die Wahl ausgerechnet auf Bolognese fällt, passt zu einer Zeit, in der viele Familien auf Gemütlichkeit und Lieblingsgerichte setzen. Dana ließ das Geheimnis hinter Tils Soße zwar offen, betonte aber die Tradition. Während um sie herum in Hamburg dampfende Teller an Bedürftige gingen, gab die Unternehmerin einen seltenen Einblick in die Feiertagsroutine ihrer Familie. Details zur Gästeliste verriet Dana nicht, auch nicht, ob alle vier Kinder der beiden fest mit am Tisch sitzen. Klar ist nur: Statt stundenlangem Braten im Ofen gibt es bei den Schweigers Pastaglück aus dem Topf, und das scheint seit Jahren bestens anzukommen.

Til, der bekanntlich viel Wert auf Familie legt, glänzt damit nicht nur auf der Leinwand, sondern offensichtlich auch am Herd. Vor wenigen Wochen zeigte er sich bei der Premiere seines neuen Films "Desperate Journey" auf dem roten Teppich in London. Trotz winterlicher Temperaturen posierte er geduldig für die Kameras, wenn auch ohne ausreichenden Schutz vor der Kälte. Die Rückkehr ins Rampenlicht scheint für ihn jedoch ebenso problemlos zu verlaufen wie das Zubereiten seiner Weihnachts-Bolognese. Es zeigt, dass der Schauspieler trotz beruflichen Engagements stets Zeit für seine Herzensangelegenheiten findet.

Imago Til Schweiger bei der Premiere von "Desperate Journey", London 2025

Ot,Ibrahim Dana Schweiger bei den Emotions Awards, 2022

Getty Images Luna, Til und Emma Schweiger im Januar 2024