Lebenszeichen: Seltenes Foto mit Til Schweiger aufgetaucht

Til Schweiger (61) hat sich seit Monaten nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Abwesenheit des Schauspielers sorgte bei seinen Fans für große Besorgnis. Doch nun gibt es endlich ein Lebenszeichen: Seine jüngste Tochter Emma (22) teilte auf Instagram ein Foto, das ihn gemeinsam mit seiner Ex-Frau Dana (57) zeigt. Anlass dafür war der 30. Geburtstag von Sohn Valentin, wie Dana und Tochter Luna (28) verraten. "Da gibt es einen Fotoautomaten, also haben wir gesagt, wir müssen auf jeden Fall alle Bilder machen. Und dann haben Mama und Papa auch Bilder gemacht und sich da megasüß zusammen reingesetzt. Das war für uns vier Kinder natürlich echt ein süßer, schöner Moment", erzählt Luna gegenüber RTL.

Der 61-Jährige hat eine schwere Zeit hinter sich. Er musste sich zuletzt mit Negativschlagzeilen wegen der finanziellen Situation seiner Firma auseinandersetzen. Auch sein gesundheitlicher Zustand blieb über Monate hinweg ein großes Fragezeichen: 2024 kämpfte der "Keinohrhasen"-Star nach einer Blutvergiftung ums Überleben. Umso größer ist nun die Erleichterung. Aus dem Umfeld der Familie kommen beruhigende Signale und es scheint, als gehe es Til abseits des Rampenlichts wieder besser. "Er macht alles richtig und genießt sein Leben", berichtet Luna. Und auch Dana gibt Entwarnung: "Er ist happy. Sitzt auf Mallorca, hat seine ganze Farm da, seinen Mini-Bauernhof mit Schweinchen und Enten, Katzen, Hunden, Hühnern."

Abgesehen von Tils öffentlicher Abwesenheit war es auch lange beruflich still um ihn. Doch dieser Eindruck täuschte: Laut Bild war der Filmstar nicht nur vor der Kamera aktiv, sondern drehte sogar für Hollywood. Erst kürzlich wurde der erste Trailer zum Actionfilm "On The Hunt" veröffentlicht – einer US-amerikanisch-armenischen Co-Produktion, in der Til eine der Hauptrollen übernimmt. An seiner Seite spielen unter anderem Twilight-Star Cam Gigandet (43) und die australische Schauspielerin Nicky Whelan (44). Doch damit nicht genug: Er ist auch in der Serie "Fatal Games" zu sehen. Die Produktion ist bereits veröffentlicht, läuft jedoch exklusiv auf der eher unbekannten Streaming-Plattform Vaba-TV.

IMAGO / BREUEL-BILD Til Schweiger, Schauspieler

Instagram / emma.schweiger Til und Dana Schweiger, September 2025

IMAGO / Panama Pictures Dana und Luna Schweiger, September 2025