Nach langer Pause: Til Schweiger feiert Comeback in TV-Show

Nach langen Monaten der Stille kehrt Til Schweiger (61) ins Rampenlicht zurück. Der Schauspieler hatte sich seit April 2024 nach gesundheitlichen Rückschlägen, darunter eine Sepsis, weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun wird er am Samstag in Kai Pflaumes (58) beliebter Show "Klein gegen Groß" zu Gast sein. Die Episode, die am 19. Oktober in Berlin aufgezeichnet wurde, zeigt den 61-Jährigen sichtlich erholt, gut gelaunt und voller Energie, so Bild. Bei der Aufzeichnung tritt er gegen die junge Teilnehmerin Lola aus Wien an und misst sich mit ihr in einem "Filmstar-Duell".

In der Sendung gibt sich Til optimistisch und blendend gelaunt. Auf die Frage von Kai, wie es ihm gehe, antwortet er lächelnd: "Ja, mir geht es super! Sehr gut!" Während der Show erinnert er sich mit Freude an seine Verbindung zu Wien, der Heimat seiner jungen Kontrahentin. Dort habe er sich einst in seine Ex-Frau Dana verliebt. Sein Auftritt zeigt den Kinostar von einer gelassenen, humorvollen Seite und macht deutlich, dass er nach der schweren Phase in den vergangenen Monaten bereit ist, beruflich wieder durchzustarten.

Schon vor seiner Pause hatte der Schauspieler sich weitere Projekte gesichert. Neben zahlreichen deutschen Produktionen hatte Til zuletzt an internationalen Filmen und Serien gearbeitet. So wurde bekannt, dass er an der Seite von Cam Gigandet (43) und Nicky Whelan (44) für den Actionstreifen "On The Hunt" vor der Kamera stand. Zudem spielte er eine Rolle in der Serie "Fatal Games", die auf einer weniger bekannten Streaming-Plattform veröffentlicht wurde. Der Schauspieler scheint entschlossen, wieder voll durchzustarten – egal, ob im heimischen Showgeschäft oder auf internationalen Filmsets.

Getty Images Til Schweiger im Dezember 2023

Getty Images Til Schweiger, September 2022

Getty Images Cam Gigandet 2010 in London