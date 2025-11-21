Neuanfang? Luna Schweiger begeistert mit kupferroter Mähne

Neuer Look, neue Signale: Luna Schweiger (28) hat sich von ihrer blondierten Mähne verabschiedet und trägt jetzt ein sattes Kupferrot. Die Tochter von Til Schweiger (61) erklärte gegenüber Bild mit einem Augenzwinkern: "Ich wollte, dass meine Persönlichkeit endlich eine Warnfarbe bekommt..." Frisch gefärbt, frisch fotografiert – und das mitten in einer aufregenden Phase. Denn während in München die Kamera klickte, sollen zeitgleich für Lunas eigene Datingshow die Dreharbeiten laufen. Wann genau die Sendung startet, ist offen, doch die 28-Jährige macht klar: Der neue Ton auf dem Kopf ist vor allem ein Statement.

Die Idee einer großen TV-Romanze begleitet Luna schon eine Weile. Zunächst war sie als heiß gehandelte Bachelorette im Gespräch, doch der Deal platzte. Stattdessen produziert sie nun ihr eigenes Format, in dem Männer um ihr Herz kämpfen sollen. "Ich sag' mal so: Wenn's schon im Fernsehen knistert, dann darf der Look ruhig mithalten", verrät die Schauspielerin. Gleichzeitig betont sie, dass das Rot keine Taktik sei: "Wenn es bei Männern besser ankommt, nehm' ich's als Bonus. Aber eigentlich ist das Rot für mich – nicht für sie." Auch privat markiert die neue Farbe eine Zäsur. Lunas letzte bekannte Beziehung endete im April 2023: Eineinhalb Jahre war sie mit Ex-Fußballer Kevin Prinz von Anhalt (31) zusammen, dem Adoptivsohn von Frédéric von Anhalt (82). Der Friseurbesuch fiel laut Luna genau auf das Ende ihrer jüngsten "Situationship". Ihre Botschaft bleibt dabei selbstbewusst: Am Ende entscheide sie, ob aus einem Flirt etwas Ernstes wird.

Kevin hatte sich damals im Interview mit Bild ganz offen zu Lunas neuen Plänen geäußert. "Das ist wirklich eine große Chance für jeden Mann – einfach, weil Luna ein ganz besonderer Mensch ist. Jemand, mit dem man nicht nur lachen und unvergessliche Momente teilen kann, sondern auch jemand, den man ganz schnell ins Herz schließt", schwärmte er. Nach der Trennung sei er zwar in die USA gereist, um Abstand zu gewinnen, doch seine Ex-Partnerin blieb für ihn offenbar ein wichtiger Mensch. Sogar über eine Bewerbung als Kandidat habe er kurz nachgedacht, diesen Schritt aber dann doch nicht gewagt. Die Freundschaft zwischen den beiden soll jedoch damals enger gewesen sein als je zuvor. "Auf gewisse Weise liebe ich Luna immer noch", gestand Kevin damals offen.

Anzeige Anzeige

Imago Luna Schweiger, November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Luna Schweiger, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Luna Schweiger und Kevin Prinz von Anhalt im Juni 2022