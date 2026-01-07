"Falle": Justin Baldoni erhebt neue Vorwürfe gegen Blake

Jetzt wird es richtig brisant: Justin Baldoni (41) wirft Blake Lively (38) vor, ihm bewusst eine Schlinge gelegt zu haben – so steht es laut People in nun entsiegelten Text-Nachrichten vom 30. Dezember 2023, die Justin damals an seinen Agenten Danny Greenberg versendete. Demnach sollen die Spannungen am Set von "It Ends With Us" in New York eskaliert sein, als es um die Inszenierung intimer Szenen ging. Blake habe laut Justin die Verwendung eines Bodydoubles für sich abgelehnt, zugleich aber gefordert, dass er selbst gedoubelt werde. "Das ist nur ein Versuch, mir eine Falle zu stellen", schrieb Justin darüber.

In den SMS klagt der Regisseur über eine "wirklich, wirklich schlechte Woche" und nennt die Lage "einen gigantischen Clusterf---". Er schreibt, Blake habe seine Storyboards für die Liebesszenen abgelehnt und dafür plädiert, beide Darsteller im "großen Liebesmoment" vollständig bekleidet zu lassen: "Wenn man das Buch kennt, ist es einfach lächerlich." Justin behauptet, er gebe ihr "95 Prozent" von dem, was sie verlange, um Ruhe zu schaffen, und spricht von einem "sehr anstrengenden" Feiertagschaos. Fünf Tage später, am 4. Januar 2024, trafen sich Justin, Blake, Ryan Reynolds (49) und Studiochefs zu einem großen Krisen-Call, um 17 von Blake verlangte Schutzmaßnahmen zu besprechen, bevor die Dreharbeiten weitergehen durften.

Hinter den Kulissen prallten offenbar auch Egos und Ansprüche aufeinander, lange bevor die Streitigkeiten vor Gericht landeten. Während Justin als Regisseur, Hauptdarsteller und Produzent über Wayfarer die kreative Linie verantwortete, brachte Blake als Produzentin ihre eigene Perspektive ein und setzte in der Postproduktion auf einen "femininen Schnitt" – ein Editor aus dem Umfeld von Ryan Reynolds und Hugh Jackman (57) arbeitete daran. Die aktuelle Situation zeigt, wie dünn die Linie zwischen künstlerischer Vision und persönlicher Grenze verlaufen kann, wenn Job, Partnerschaften und Freundschaften so dicht miteinander verflochten sind. Die nächste Anhörung ist für den 22. Januar angesetzt, der Prozess soll am 18. Mai starten.

Collage: IMAGO / ZUMA Press Wire, Getty Images Collage: Justin Baldoni und Blake Lively

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time100 Gala 2025

IMAGO / Future Image Justin Baldoni, Schauspieler