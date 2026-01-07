Scheidung mit Folgen: Millionen für Eric McCormacks Ex-Frau

Eric McCormack (62) und Janet Holden sind offiziell geschieden. Ein Gericht hat den Vergleich des Paares, das 26 Jahre miteinander verheiratet war, endgültig abgesegnet. Laut People beinhaltet die Einigung, dass der Schauspieler seiner Ex-Frau bis zum Jahr 2035 monatlich einen nicht veränderbaren Unterhaltsbetrag von rund 8500 Euro zahlt. Neben dieser Regelung wird das frühere Paar die Einkünfte aus allen während der Ehe abgeschlossenen Projekten gleichmäßig teilen. Darunter fallen auch Restzahlungen und Rechte der erfolgreichen Sitcom "Will & Grace", die Eric weltweite Berühmtheit einbrachte.

Zusätzlich wird gemeinsames Eigentum wie Bankkonten, Investitionen und Immobilien zwischen den beiden aufgeteilt. Janet wird mehrere Fahrzeuge und Immobilien besitzen, während Eric sein Strandhaus und das Einkommen aus Arbeiten, die nach ihrer Trennung entstanden sind, behält. Auch die Teilung der Flugmeilen und Altersvorsorgepläne gehört zur Vereinbarung. Ihr gemeinsamer Sohn Finn, der mittlerweile 23 Jahre alt ist, bleibt eine gemeinsame Verantwortung, wenn es um die Übernahme von Kosten geht. Janet hatte im Jahr 2023 die Scheidung eingereicht und als Begründung "unüberwindbare Differenzen" angegeben.

Eric McCormack lernte Janet Mitte der 90er-Jahre kennen. Damals arbeitete sie als Regieassistentin, während er seine Karriere als Schauspieler aufbaute. Nach ihrer Hochzeit im August 1997 stand sie stets an seiner Seite, während seine Popularität wuchs. Der Ruhm als "Will Truman" brachte Eric nicht nur Preise, sondern auch eine feste Fangemeinde ein. Abseits des Rampenlichts war ihre gemeinsame Zeit eine Partnerschaft, die fast drei Jahrzehnte hielt, bevor sie sich schließlich entschieden, getrennte Wege zu gehen. Was bleibt, ist ihre Verbindung als Eltern ihres gemeinsamen Sohnes.

Getty Images Janet Holden und Eric McCormack, März 2018

Matt Winkelmeyer/Getty Images "Will & Grace"-Cast 2017

Getty Images Eric McCormack im Juni 2023