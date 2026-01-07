XXL-Zoff: Amy und Tammy Slatons Schwesternkrieg eskaliert

Reality-TV-Fans bekommen zum Staffelauftakt von "1000-Lb. Sisters" einen Geschwisterstreit serviert, der sich gewaschen hat: In der Folge, die am 6. Januar auf TLC ausgestrahlt wurde, machen Amy und Tammy Slaton (39) unmissverständlich klar, dass ihre Beziehung aktuell in Scherben liegt – und das schon seit zwei Monaten. Vor laufender Kamera rechnet Amy schonungslos mit ihrer Schwester ab und verwendet dabei Worte, die besonders unter Geschwistern tief ins Herz treffen. Sie erklärt, sie wolle ihr Leben nicht länger in einem "Schneckenhaus" führen, nur um Tammy zufriedenzustellen. Parallel dazu schildert Tammy ihre Sicht auf den Streit und macht deutlich, dass sie sich von Amy im Stich gelassen fühlt.

Der Auslöser des heftigen Zoffs: Tammys Hautstraffungs-OP in Pittsburgh. Nach ihrer Darstellung eskalierte der Streit, als Amy die Stadt früher verließ – und sie sich dadurch "verlassen" fühlte. "Das letzte Mal, als ich Amy gesehen habe, hatten wir diesen riesigen Streit", erinnert sich Tammy in der Sendung. Amy zeichnet hingegen ein anderes Bild. Sie sei abgereist, weil die gemeinsame Schwester Amanda sie "gemobbt" habe und sie gehofft habe, bei Tammy Verständnis zu finden. Stattdessen habe Tammy sie angegriffen. Im Gespräch brechen dann weitere alte Wunden auf: Amy wirft Tammy vor, sich über ihr Instagram-Profilbild lustig gemacht zu haben. Tammy widerspricht und beteuert, sie habe "nicht gemein oder bösartig" sein wollen.

Amy und Tammy stehen seit Jahren gemeinsam vor der Kamera, teilen nicht nur ihren Kampf mit dem Gewicht, sondern auch viele intime Momente aus ihrem Alltag mit der Öffentlichkeit. Gerade diese Nähe scheint nun zur Belastung geworden zu sein: Beide sprechen in der Show offen darüber, wie sehr sie sich von der anderen unverstanden fühlen. Während Tammy sagt, sie halte Abstand, wenn ihre Schwester Raum für sich brauche, erklärt Amy, sie wisse nicht, was eine Versöhnung bringen könnte: "Ich glaube, es ist besser, wenn ich nicht mit ihr rede", so ihr ernüchterndes Zwischenfazit. Wie und ob sie sich wieder annähern, bleibt offen – neue Folgen laufen dienstags bei TLC.

Collage: Instagram / amyslaton_halterman, TikTok / tammy.l.slaton Collage: Amy und Tammy Slaton

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Oktober 2024

TikTok / tammy.l.slaton Tammy Slaton, Realitystar