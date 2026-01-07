Tommy Lee Jones zeigt sich nach schwerem Verlust geschwächt

Tommy Lee Jones (79) hat sich erstmals seit dem Tod seiner Tochter Victoria in der Öffentlichkeit gezeigt – und wirkte dabei deutlich gezeichnet. In San Antonio, Texas, wurde der Schauspieler beim Verlassen eines Lokals gesichtet, humpelte sichtbar und stützte sich fest auf seine Ehefrau Dawn Laurel-Jones. Es war ein kurzer Auftritt an einem Wochentag in den frühen Abendstunden, begleitet von neugierigen Blicken. Insider, die mit der Daily Mail sprachen, erklärten: "Er ist momentan nicht er selbst" und berichteten, er wirke tief getroffen und ungewöhnlich fragil. Der Moment machte schnell die Runde – und zeigte einen Mann, der mit einem schweren Verlust ringt.

Victoria war am Neujahrsmorgen im Fairmont Hotel in San Francisco leblos aufgefunden worden, nachdem ein Hotelgast auf sie aufmerksam geworden war. Rettungskräfte wurden gegen 2:52 Uhr alarmiert, konnten jedoch nichts mehr für sie tun. Die Polizei bestätigte einen Todesfall ohne sofortige Hinweise auf Fremdeinwirkung – eine Obduktion soll klären, was genau passiert ist. Laut Berichten lagen keine offensichtlichen Verletzungen vor, auch seien keine Drogenutensilien gefunden worden. Aus dem Umfeld des Schauspielers heißt es, der Men in Black-Star nehme sich bewusst Zeit zum Trauern und arbeite aktuell an keinem Projekt. "Tommy ist untröstlich", zitierte die das Medium einen Insider, "der Verlust hat ihn wie ein tonnenschwerer Schlag getroffen".

Victoria, geboren am 3. September 1991, stand schon früh mit ihrem Vater vor der Kamera: ein kleiner Auftritt in "Men in Black II", später eine Rolle in "Three Burials – Die drei Begräbnisse des Melquiades Estrada", bei der Tommy Regie führte und seine Tochter öffentlich als talentiert und "eine gute Schauspielerin" würdigte. In einem kurzen Familienstatement vom 2. Januar bedankten sich die Angehörigen laut Daily Mail für Anteilnahme und baten um Ruhe: "Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit", hieß es darin. In diesen Tagen hält sich der Schauspieler eng an seine Familie – und verlässt sich sichtbar auf die Stütze von Dawn.

Getty Images Tommy Lee Jones, Schauspieler

Imago Victoria Jones mit ihren Eltern Dawn Laurel-Jones und Tommy Lee Jones, 2017

Ethan Miller / Staff (Getty) Oscar-Preisträger Tommy Lee Jones