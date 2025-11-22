Serkan-Affäre holt Eva im "Forsthaus Rampensau Germany" ein

Im April dieses Jahres sorgte Eva Benetatou (33) mit einer öffentlichen Beichte für Schlagzeilen: Serkan Yavuz (32) betrog seine damals schwangere Ehefrau Samira mit ihr. Diese Geschichte sorgte für einen großen Shitstorm – und die Aktion nehmen ihr bis heute noch viele übel. Das zeigt sich auch im "Forsthaus Rampensau Germany", wo die alleinerziehende Mama aktuell zusammen mit Walentina Doronina (25) um den Sieg kämpft. Mehrere Bewohner waren von der Serkan-Affäre ziemlich schockiert – und lassen sie das spüren.

Yeliz Koc (32), die gemeinsam mit ihrer guten Freundin Dilara Kruse antritt, äußerte sich nach Evas öffentlicher Seitensprung-Beichte dazu auf Social Media. In mehreren Social-Media-Storys machte sie deutlich, dass das Verhalten der 33-Jährigen sie schockierte, dabei fielen auch einige Beleidigungen. Als Eva sie im Forsthaus darauf anspricht – sie sei damals nämlich sehr enttäuscht gewesen, dass Yeliz nicht privat damit zu ihr kam – und eine Entschuldigung fordert, fällt Yeliz aus allen Wolken. "Ich hab dir gar nichts zu sagen. Wir waren nie Freunde, sondern Bekannte. Ich habs einfach gefühlt, das zu tun, weil ich es einfach ganz schlimm finde, was du getan hast. [...] Ich entschuldige mich in 100 Jahren nicht bei dir. Du solltest dich jeden Tag entschuldigen", stellt sie klar. Noch ein weiterer Kandidat macht direkt klar, dass er und Eva keine guten Freunde werden: Auch Maurice Dziwak (27) hat das Serkan-Drama mitbekommen und sich eine Meinung über Eva gebildet. "Taten zeigen manchmal, was das für ein Mensch ist. Mit der Aktion hast du gezeigt, du bist skrupellos und andere Menschen sind dir scheißegal. Ich werde die Menschen nie verstehen, die sowas machen", fällt er sein Urteil.

Eva ist aber nicht die einzige Kandidatin, die wegen alter Geschichten im "Forsthaus Rampensau Germany" aneckt. Auch Gina Beckmann (25) trifft dort auf Reality-Kollegen, auf die sie wohl hätte verzichten können. Während sie mit Max Bornmann (29) bei Prominent getrennt aneinandergeriet, dauerte es nur kurze Zeit, bis auch ein alter Streit zwischen ihr und Walentina hochkochte.

IMAGO / BREUEL-BILD Eva Benetatou, Reality-TV-Star

Joyn Eva Benetatou und Yeliz Koc im "Forsthaus Rampensau Germany", 2025

Joyn Dilara Kruse, Leon Content und Gina Beckmann im "Forsthaus Rampensau Germany", Staffel 3