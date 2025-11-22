Daniela Katzenberger will sich wieder unters Messer legen

Daniela Katzenberger (39) macht Ernst: In der neuen Staffel ihrer gleichnamigen Doku-Serie "Daniela Katzenberger" spricht die Reality-TV-Bekanntheit offen darüber, dass sie sich erneut einer Brust-Operation unterziehen will – und zwar bald. Die Aufnahmen zeigen, wie Daniela in gewohnt direkter Art erklärt, warum sie trotz großer Angst den Eingriff plant und was sie sich davon verspricht. Dreh- und Angelpunkt ist ihr Alltag mit Schmerzen, die sie seit der letzten Vergrößerung begleiten. Drehort ist ihr gewohntes Umfeld, zu sehen sind auch Ehemann Lucas Cordalis (58) und Tochter Sophia (10), die die Kultblondine im Familienleben erleben lassen. Was als Beauty-Thema daherkommt, ist für Daniela plötzlich eine ernste Gesundheitsfrage, die sie in ihrer Serie ungewohnt nachdenklich macht und die Zuschauer sofort wissen lässt, worum es geht. Dass es nicht nur um Optik geht, begründet Daniela ausführlich. Kopfschmerzen und Migräne hätten nach der zweiten Operation 2021, als sie auf 75F wechselte, zugenommen. Schon als sie schlanker wurde, habe sie gehadert: "Dadurch, dass meine Taille so schmal ist, ist meine Brust noch monströser." Lange habe sie eine Verkleinerung erwogen. Der Druck der Außenwahrnehmung treffe sie: "Das sagt mir dann: Ach, lass sie doch lieber so! Hab jeden Tag Migräne, aber Hauptsache, die Leute erkennen dich."

Um den Alltag zu bewältigen, greift sie nach eigenen Worten wöchentlich zu rund drei Blistern Kopfschmerztabletten. Öffentlich habe sie das bisher vermieden: "Ich will auch nicht ständig sagen, dass es mir schlecht geht. Ich habe halt keinen Bock, dass die Leute sich Sorgen machen und sie dann sagen: 'Du wolltest es doch so'." Der Entschluss steht nun: "Ich habe für mich entschieden, dass ich die OP machen werde", erklärt Daniela in der neuen Staffel. Ihre Hoffnung fasst sie in einen Satz: "Mein größter Wunsch wäre, dass ich nach der Brust-OP keine Kopfschmerzen mehr hab und auch keine Kopfschmerztabletten mehr nehmen muss." Und sie betont: Eine frühere Entscheidung könne falsch gewesen sein, aber "das heißt doch nicht, dass ich ein Leben lang dafür büßen muss!"

Bereits vor etwa sechs Monaten hatte die Kultblondine offen über ihre Unzufriedenheit mit ihrer Oberweite gesprochen. Nach ihrer starken Gewichtsabnahme fühlte sie sich mit ihrer damaligen Körbchengröße F sichtlich unwohl. Schon damals spielte sie mit dem Gedanken einer Verkleinerung und fragte sich: "Das ist ja ein Zustand, da kriege ich voll die Krise. Ich habe überlegt, dass ich sie mir irgendwann kleiner mache, aber ich weiß halt nicht, wie einfach das ist."

Getty Images Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Realitystar

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Oktober 2024