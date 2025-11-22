"Stranger Things"-Fans spekulieren über Elfs Schicksal

Fans von Stranger Things spekulieren angesichts der bevorstehenden letzten Staffel erneut über das mögliche Schicksal von Elf, gespielt von Millie Bobby Brown (21). Grundlage der Theorie ist ein originaler Konzeptentwurf der Showrunner Matt und Ross Duffer (41), bekannt als "Montauk-Bibel". Darin wird eine gefährliche Zwischenwelt beschrieben, der einige Figuren nicht entkommen können. Besonders Elfs Rolle weckt ungute Vorahnungen: Viele Fans der Serie vermuten laut kino.de, dass Elf im berüchtigten Upside Down zurückbleiben muss, um ihre Welt endgültig vor monströsem Grauen wie Vecna, den Demogorgons und anderen Kreaturen zu retten.

Das frühere Konzept des Netflix-Hits enthielt bereits eine klare Struktur: Die Geschichte sollte in drei Akten erzählt werden, wobei die Rettung von Will, dargestellt von Noah Schnapp (21), ursprünglich das Finale sein sollte. In einem Auszug wird erwähnt, dass Elf den Zugang zur Zwischenwelt öffnet und dabei unaussprechliche Schrecken enthüllt. Fans bringen dies mit einer beliebten Reddit-Theorie in Verbindung, laut der Elf am Ende alles rückgängig macht – von der Öffnung der Tore bis hin zu Wills Verschwinden. Elf könnte am Ende diejenige sein, die für eine friedliche Existenz anderer Menschen ihr eigenes Leben opfern muss, ähnlich dem ikonischen Abschied von E.T.

Die Verbindung zwischen Elfs Figur und dem bekannten Spielberg-Film "E.T. – Der Außerirdische" ist kein Zufall, sondern wurde von den Duffer-Brüdern bewusst gewählt. Elf, häufig als Außenseiterin dargestellt, wurde von den meisten Charakteren und auch den Zuschauern ins Herz geschlossen. Ihre Reise durch Leid, Überwindung und heroische Taten brachte viele emotionale Momente mit sich. Ob die Theorie rund um Elfs Opfer Wirklichkeit wird, erfahren die Fans ab dem 27. November 2025, wenn die ersten vier Folgen von Staffel fünf veröffentlicht werden. Das Finale der Serie, das am 1. Januar 2026 auf Netflix starten wird, verspricht ein emotionaler Höhepunkt zu werden. Einige Fans konnten bereits die ersten Minuten des Netflix-Hits sehen und blicken dem Start der letzten Staffel nun noch gespannter entgegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Stranger Things"-Cast im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Courtesy of Netflix © 2022 Millie Bobby Brown in ihrer Rolle als "Stranger Things"-Eleven

Anzeige Anzeige

Netflix Millie Bobby Brown in "Stranger Things"