So nah stehen sich Franziska Apollonia und Ex-Flirt Marvin

Verführerin Franziska Apollonia und Verführer Marvin Manson (30) sind sich nach den Dreharbeiten von Temptation Island nähergekommen – doch wie steht es mittlerweile um die zwei TV-Bekanntheiten? Im Gespräch mit Promiflash verriet sie jetzt, dass der Kontakt auch nach ihrem Flirt nicht abgerissen ist. Auf die Frage, wer sie bei Fame Fighting begleitete, stellte die Reality-TV-Darstellerin klar, dass sie keinen Mann an ihrer Seite brauche, der 30-Jährige aber dennoch eine besondere Rolle spiele. "Ich habe Marvin im Team, also vielleicht zählt man das mit", erklärte sie mit einem Augenzwinkern.

Franziska erzählte weiter, dass sie und der SixxPaxx-Tänzer nun ein wirklich gutes Verhältnis hätten. "Wir sind einfach mittlerweile Freunde, muss man so sagen", stellte sie klar. Die beiden scheinen sich also, trotz des Dramas rund um ihre Temptation-Teilnahme und ihrer anfänglichen Kennenlernphase, auf einer platonischen Ebene gefunden zu haben: Kontakt ist da, aber ohne romantische Ambitionen. Ob und wie eng die beiden ihre Freundschaft zukünftig leben, bleibt abzuwarten.

Immerhin klang das Ganze bei Marvin vor Kurzem noch ein wenig anders. Im Gespräch mit Promiflash erklärte der Stripper vor zwei Wochen über Franzi und "Temptation Island"-Kandidatin Raffaela Caramela: "Ich kenne ja beide ziemlich gut. Ich habe jetzt mit beiden eigentlich nicht mehr wirklich was zu tun. Ich verstehe mich mit ihnen, man redet ab und zu mal. Franzi ärgere ich oft, aber sonst ist da jetzt gerade nichts". Von einer guten Freundschaft wie bei Franziska war damals zumindest noch keine Rede.

Anzeige Anzeige

Instagram / franziskaapollonia Collage: "Temptation Island"-Stars Franziska Apollonia und Marvin Manson

Anzeige Anzeige

Instagram / franziskaapollonia Franziska Apollonia, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller