Rosie Huntington-Whiteley zeigt seltene Familienmomente

Rosie Huntington-Whiteley (38) hat ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Familienleben gewährt und dabei zauberhafte Momente mit ihren Kindern Jack und Isabella geteilt. In einer Reihe von Fotos, die das Model auf Instagram veröffentlichte, sieht man ihren achtjährigen Sohn Jack und die dreijährige Isabella bei einem herbstlichen Spaziergang auf dem Land. Ein besonders rührender Schnappschuss zeigt Jack, wie er liebevoll die Hand seiner kleinen Schwester hält. Auch ein weiteres Bild erregte viel Aufmerksamkeit: Darauf ist Jack zu sehen, wie er mit einem Expertenteam eine Eule auf einem speziellen Schutzhandschuh hält. Isabella bezauberte hingegen mit einem pinken Hexenkostüm, das sie passend zu Halloween trug.

Zusammen mit ihrem langjährigen Partner und Verlobten Jason Statham (58) zieht Rosie ihre beiden Kinder groß. Die Familie lebt in Großbritannien, nachdem sie 2020 von Los Angeles zurückgezogen sind. Rosie hatte bereits in Interviews erzählt, wie wichtig ihr die britische Erziehung ihrer Kinder ist, die mit typisch britischen Akzenten aufwachsen und viel Zeit bei ihren Großeltern verbringen. Besonders der Sommer auf dem Land scheint für die Familie unvergesslich zu sein, denn dort genießen die Kinder ähnliche Erlebnisse wie ihre Mutter, die selbst in Devon aufwuchs, so Daily Mail. Trotz der Einblicke, die Rosie nun gelegentlich gewährt, bleibt die Familie sehr privat und teilt ihre Momente nur sparsam mit der Welt.

Abseits des Familienlebens ist Rosie weiterhin beruflich aktiv und präsent. Vor Kurzem promotete sie neue Dessous-Designs für Marks and Spencer, wobei sie ihre strahlende Figur in eleganten Lingerie-Sets zeigte. Gemeinsame berufliche Wege geht sie auch mit Jason, mit dem sie eine Kollaboration mit der Modefirma Falconeri für die Herbst-Winter-Saison 2025 präsentierte. Die beiden arbeiteten bereits zuvor zusammen, und Rosie beschrieb ihre Beziehung als eine Partnerschaft, die von "sofortiger Chemie" geprägt ist, seitdem sie sich 2010 auf einer Party in London kennengelernt hatten. Ihr liebevoller Umgang scheint dabei sowohl beruflich als auch privat Früchte zu tragen, wie ihre aktuellen Familienbilder beweisen.

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley auf dem roten Teppich der 82. Filmfestspiele von Venedig, 2025

Instagram / rosiehw Die Kinder von Rosie Huntington-Whiteley

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham, 2023