Im Drama: Romeo Beckham flieht mit Freundin in den Skiurlaub

Romeo Beckham (23) hat sich kurz nach neuen Schlagzeilen um den Familienfrieden eine Auszeit gegönnt – und zwar auf der Piste. Zusammen mit seiner Freundin Kim Turnbull ist er in die Dolomiten gereist, wo sich die beiden im COMO Alpina Dolomites einquartiert haben. Von dort meldete sich Romeo auf Instagram mit Bildern in voller Skiausrüstung direkt von den Hängen, während Kim eine Aufnahme teilte, die ihn gemütlich vor einem prasselnden Kamin zeigt, vertieft ins Handy. Die Flucht in den Schnee kommt, nachdem Bruder Brooklyn (26) seine Beziehung zu den Eltern David (50) und Victoria (51) als "vorbei" bezeichnet haben soll. Für Romeo heißt es offenbar: Raus aus dem Drama, rein ins Winterglück.

Das Hotel, in dem das Paar verweilt, gilt als moderne Architekturikone mit Blick auf die steilen Felsen der Seiser Alm. Berichten zufolge verfügt das Haus über eine Michelin Key-Auszeichnung, und Romeo und die Influencerin genießen heiße Spa-Dips sowie das Panorama der umliegenden Berge. Kim teilte Ausblicke aus ihrem Fenster, die die klare Winterluft förmlich durch den Bildschirm wehen lassen. Während in Italien Ruhe einkehrt, bleibt in der Heimat die Familiengeschichte präsent: Brooklyn soll seine Eltern auf Social Media blockiert haben und trotz nostalgischer Posts von David offenbar auf Abstand bleiben.

Bereits zum Jahreswechsel hatte Romeo für Schlagzeilen gesorgt. Auf Instagram zeigte der 23-Jährige Anfang Januar einen persönlichen Rückblick mit vielen Bildern aus dem Familienleben und verliebten Aufnahmen mit Kim. Was auffiel: Brooklyn fehlte in der Auswahl komplett. Romeo schrieb dazu: "Danke, 2025 – jetzt auf zu einem noch besseren 2026. Hab euch alle lieb", und markierte die ganze Familie – nur Brooklyn nicht. Auch Papa David verzichtete in seinem Beitrag zunächst auf ein Bild mit dem ältesten Sohn. Erst in einer Story sandte der Ex-Fußballstar liebe Grüße an Brooklyn: "Ich liebe euch alle so sehr", schrieb er zu einem alten Schwarz-Weiß-Foto.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham, Januar 2026

Instagram / kim_turnbull Romeo Beckham, Januar 2026

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und seine Freundin Kim, Februar 2025