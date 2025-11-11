Hailey Bieber teilt ehrliche Worte über Ehe und Mutterschaft

Hailey Bieber (28) sprach jetzt in einem Interview mit dem GQ-Magazin offen über ihre Ehe mit Justin Bieber (31). Die 28-Jährige erklärte, wie sie und der 31-jährige Sänger ihren Alltag als Paar und Eltern meistern. "Wir nehmen einfach jeden Tag, wie er kommt", verriet Hailey. Ihre Beziehung stehe mit allen Höhen und Tiefen immer wieder im Fokus, doch damit könne sie gut umgehen: "Ich fühle mich sehr wohl damit, wie wir Dinge teilen und wie wir Dinge nicht teilen", so Hailey. Lediglich ihren Sohn Jack Blues wollen sie um jeden Preis schützen.

Seit der Geburt von Jack im August 2024 hat die Familie für beide offenbar höchste Priorität. Gegenüber GQ betonte Hailey, dass die Mutterschaft nur durch eigene Erfahrung wirklich greifbar sei: "Ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, was dir jemand darüber erzählen kann, das dich jemals, jemals, jemals darauf vorbereiten wird, bis du es selbst erlebst." Heute fühle sie sich bereit für alles, was kommt, und deutlich sicherer in ihrer Rolle als Mutter. Abseits der Familienfragen sprach Hailey auch über ihre Nutzung von Social Media: "Ehrlich gesagt poste ich einfach gern das, was sich für mich gut anfühlt", erklärte sie zu ihrem Instagram-Account. Sie teile nur, was für sie interessant und schön sei, und beobachte, wie sich die Plattform ständig weiterentwickelt.

Wenn Hailey Einblicke gibt, stehen oft kleine Alltagsmomente im Vordergrund. So zeigte sie kürzlich einen Clip, in dem Jack in einem Spielzeugauto durch den Garten sauste, während sie gleichzeitig die jüngsten Erfolge ihres Mannes feierte, der vier Nominierungen für die 68. Grammy Awards erhielt. Das Video untermalte sie mit Justins Song "Yukon" und teilte in einer weiteren Story stolz einen Screenshot von seinen Erfolgen mit dem Kommentar: "27x nominiert! Los geht's, Baby." Fans können gespannt sein, welche liebevollen und alltäglichen Momente Hailey als Nächstes aus ihrem Familienleben teilen wird.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues

Instagram / lilbieber Hailey und Justin Bieber, August 2025