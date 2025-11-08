"Los geht's!": Hailey Bieber feiert Justins Grammy-Erfolg

Hailey Bieber (28) hat auf Instagram die Grammy-Nominierungen ihres Ehemanns Justin Bieber (31) gefeiert. Der Sänger, dessen Album "Swag" überraschend für das Album des Jahres nominiert wurde, erhielt insgesamt vier Nominierungen für die 68. Grammy Awards. Neben der höchsten Auszeichnung wurde er auch in den Kategorien "Bestes Pop-Vocal-Album", "Beste Pop-Solodarbietung" für den Song "Daisies" und "Beste R&B-Darbietung" für "Yukon" geehrt. In einem herzergreifenden Clip zeigte Hailey den 14 Monate alten Sohn des Paares, Jack Blues, wie er in einem Spielzeugauto durch den Garten rollt – untermalt von Justins Song "Yukon" und versehen mit den Worten "AOTY" (Album of the Year). In einer weiteren Story teilte sie stolz einen Screenshot von Justins Erfolgen und schrieb: "27x nominiert! Los geht’s, Baby."

Justins Album "Swag" war im Juli überraschend veröffentlicht worden und avancierte sofort zu einem Fan-Liebling. Besonders "Yukon" aus diesem 21-Track-Album erlangte große Beliebtheit und wurde für das Grammy-Highlight nominiert. Im August erschien ein emotionales Musikvideo zu dem Song, in dem Hailey und Jack ebenfalls zu sehen waren. Regie führte der renommierte Cole Bennett (29). Bereits einen Monat später veröffentlichte Justin eine Deluxe-Version seines Albums mit weiteren 23 Songs. Seine neuesten Werke reflektieren nicht nur seine Beziehung zu Hailey, sondern auch seine Erfahrungen als Vater und seine Perspektive auf den Ruhm. Trotz seiner Grammy-Nominierungen hat der Sänger noch keine öffentliche Reaktion auf die Auszeichnungen gezeigt.

Das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, genießt es, besondere Momente miteinander und mit ihrem Sohn zu teilen. Kürzlich feierten sie ihren siebten Hochzeitstag und verbrachten Halloween mit einer niedlichen Hommage: Jack wurde in einer Mini-Version von Justins ikonischem Outfit aus seiner "My World"-Tourzeit gekleidet. Hailey, die immer wieder ihre Unterstützung für ihren Mann und ihre kleine Familie zeigt, sprach kürzlich in einem Podcast offen darüber, wie wichtig Hilfe für sie ist, um sowohl Mutter als auch Unternehmerin zu sein. Demnach wird Jack, wenn er nicht bei ihr ist, immer von Angehörigen wie Justin oder seinen Paten betreut. Mit diesen Einblicken zeigt Hailey, wie sie Familie und Karriere erfolgreich meistert.

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, August 2025

Instagram / lilbieber Justin Bieber und Hailey Bieber in der Schweiz

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues