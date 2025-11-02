In Sachen Babykleidung: Das sind Hailey Biebers Vorlieben

Hailey Bieber (28) hat ihre Liebe zu Vintage-Babykleidung für ihren 14 Monate alten Sohn Jack Blues geteilt. In einem Interview mit Harper's Bazaar, das auf Instagram veröffentlicht wurde, schwärmte das Model von ihrer Vorliebe für einzigartige, ältere Stücke, die sie leidenschaftlich online sucht. Gleichzeitig räumte sie ein, dass ihr moderne Babykleidung oft weniger zusagt: "Ich bin wirklich kein großer Fan von heute üblicher Babykleidung. Ich finde, vieles davon ist nicht besonders süß." Mit ihrem Mann Justin Bieber (31) teilt die Unternehmerin die Freude an der Erziehung ihres kleinen Jungen.

Neben modischen Vorlieben sprach Hailey auch offen über ihren Alltag als Mutter und den Rückhalt, den sie sich organisiert hat. Im Podcast "In Your Dreams with Owen Thiele" erzählte sie, dass sie auf ein Unterstützungsteam mit Vollzeit-Hilfe setzt: "Ich hätte meine Karriere und all das, was ich mache, ohne diese Unterstützung nicht fortsetzen können, und dafür bin ich sehr dankbar." Auch Justin sei immer da, wenn Jack nicht an ihrer Seite sei: "Er ist immer bei seiner Familie, entweder bei einem von uns oder bei seinen Paten." Obwohl es nicht immer einfach sei, ist Hailey überzeugt, dass Jack nicht ihr einziges Kind bleiben wird: "Ich weiß, dass ich mehr als eines möchte."

Die Geburt ihres Sohnes habe Hailey verändert und ihr ein ganz neues Selbstbewusstsein gegeben, wie sie vor Kurzem im Wall Street Journal verriet. "Du entwickelst diese stille Stärke und Sicherheit", erklärte sie und fügte humorvoll hinzu: "Man legt sich nicht mehr mit mir an, nachdem ich einen Menschen aus meinem Körper gepresst habe." Gleichzeitig hat sich ihr Lebensstil gewandelt – sie genieße es nun, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. "Die Zeit wird auf einmal so kostbar", reflektierte die stolze Mutter und verdeutlichte, dass Jack ihre Perspektiven und Prioritäten nachhaltig beeinflusst hat.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber feiert den ersten Geburtstag ihres Sohns

Instagram / lilbieber Justin Bieber zeigt seinen Sohn Jack in einem stylishen Outfit

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues