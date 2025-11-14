Hailey Bieber funkelt in durchsichtigem Kleid mit String

Hailey Bieber (28) sorgte für Aufsehen, als sie bei der GQ Men of the Year Party in Los Angeles über den roten Teppich schritt. Die Unternehmerin war nicht nur Co-Gastgeberin des glamourösen Events, sondern zog auch in einem durchsichtigen schwarzen Gucci-Tüllkleid alle Blicke auf sich. Das Kleid, bestickt mit schwarzen Perlen und einem tiefen offenen Rücken, erlaubte bezaubernde Einblicke und wurde durch eine Unterwäsche mit funkelndem Kristall-GG-Detail ergänzt. Schon beim Aussteigen aus ihrem Wagen schimmerten die besonderen Details des Outfits unter dem Blitzlichtgewitter hervor. Die Veranstaltung fand im berühmten Chateau Marmont statt und stand ganz im Zeichen des Dresscodes "Hollywood roter Teppich der Neunziger".

Das Event, das in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feierte, wurde von insgesamt sieben Prominenten moderiert, darunter auch Stephen Colbert (61), SZA (36) und Sydney Sweeney (28). Hailey, die sich für die diesjährige Ausgabe des Männermagazins auch auf dem Cover wiederfand, harmonierte perfekt mit dem nostalgischen Themenschwerpunkt. Ergänzt wurde ihr Look an diesem Abend durch elegante Accessoires wie funkelnde Diamantohrringe, ein Tennisarmband und ihren beeindruckenden Ehering, der einmal mehr ihre Liebe zu Justin Bieber (31) betonte, so Page Six.

Hailey, die seit letztem Jahr Mutter von Jack ist, ist für ihren einwandfreien Stil bekannt. Erst kürzlich zeigte sie ähnliche modische Statements auf einer Geburtstagsparty von Kendall Jenner (30), die ebenfalls von den Neunzigern inspiriert waren, wie Page Six berichtet. Auch bei anderen hochkarätigen Events setzte sie auf elegante Outfits, die klassische und moderne Elemente vereinen. Doch trotz ihrer oftmals makellos wirkenden Auftritte verriet Hailey in der Vergangenheit, dass sie nicht immer so selbstbewusst in der Öffentlichkeit war. Heute verkörpert sie allerdings pure Eleganz und scheint sich endgültig in ihrer Rolle als gefeierte Stilikone gefunden zu haben.

Getty Images Hailey Bieber bei der GQ Men of the Year Party 2025

Getty Images Hailey Bieber bei den GQ Men of the Year 2025 in Los Angeles

Getty Images Hailey Bieber in New York City 2025