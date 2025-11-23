Darum zog Joseph Fiennes mit Familie zurück nach London

Joseph Fiennes (55) hat nach fast einem Jahrzehnt in Spanien die Reißleine gezogen und seine Familie zurück nach London geholt. Der Star aus The Handmaid's Tale und "Shakespeare in Love" lebte mit Ehefrau María Dieguez und den Töchtern Eva und Isabel auf Mallorca – bis jetzt. Kaum in der britischen Hauptstadt angekommen, folgte der Schockstart. "Innerhalb einer Woche wurde meine Frau überfallen, ihr Handy wurde gestohlen, mein Auto wurde geklaut, die Wohnung, die wir gekauft haben, fiel um 14 Prozent im Wert, und die Kinder sagten: 'Dad, was machen wir hier? Es regnet jeden Tag'", erzählte Joseph der Zeitung The Times. Trotzdem hält er an der Entscheidung fest und will, dass seine Teenager den Alltag der Großstadt mit Bus, U-Bahn, miesem Wetter und Fahrplänen selbst meistern.

Denn für Joseph überwiegt in London das, was ihn schon immer angezogen hat: Kultur, Vielfalt, Energie. "Die Stadt ist ... ein Koloss der Kultur. Es gibt Theater. Eines meiner Kinder macht das Art-GCSE, und wir gehen in die National Portrait Gallery, ins V&A – es gibt so viel", schwärmte der Schauspieler. Mittlerweile zeigt auch das Familienbarometer nach oben: "Meine Kinder sind jetzt eigentlich der Maßstab, denn sie beginnen, den Ort zu lieben", so Fiennes. Zu Hause setzt der Schauspieler auf klare Regeln – besonders beim großen Reizthema Handy. Die Geräte sind nachts tabu, Social Media beim Abendessen ebenfalls. "Es ist ein täglicher Kampf und sehr stressig", so der Vater augenzwinkernd.

Beruflich läuft es für den Schauspieler aktuell ebenfalls gut: Joseph stand erneut als Ex-England-Coach Gareth Southgate (55) vor der Kamera. Seine BBC-Miniserie "Dear England", die sich der englischen Fußballnationalmannschaft widmet, ist abgedreht und soll nächstes Jahr ausgestrahlt werden. Mit dabei sind Doctor Who-Star Jodie Whittaker (43) als Psychologin Pippa Grange, Jason Watkins als Greg Dyke, Bobby Schofield als Wayne Rooney (40) sowie ein Ensemble, das die Fußballer Harry Kane (32), Marcus Rashford (28), Raheem Sterling (30) und Jude Bellingham (22) verkörpert.

Getty Images Joseph Fiennes und seine Frau Maria Dolores Dieguez bei den Screen Actors Guild Awards 2019 in Los Angeles

Getty Images Joseph Fiennes mit seiner Tochter auf dem Petersplatz während der Generalaudienz von Papst Franziskus, Rom, 3. Februar 2016

Imago Joseph Fiennes und Yvonne Strahovski in einer Szene aus "The Handmaid's Tale", Staffel 3.