Dieser TV-Star war der Mörder im Live-Krimi-Dinner

Beim Live-Event "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner" verwandelte sich am Samstagabend ein 70. Geburtstagsfest im Schloss zur Nervenprobe für Stars und Publikum. Der Plot: Die Familie und engsten Begleiter des Jubilars wollten nicht nur feiern, sondern auch mehr über die Zukunft seines millionenschweren Brettspiel-Imperiums erfahren – bis ein Mord alles veränderte. Jeder schien ein Motiv zu haben und die Zuschauer rätselten fleißig mit. Am Ende stellte sich heraus, dass Uwe Ochsenknecht (69) der Mörder war, wie OE24 berichtet.

Für den Showmoment des Abends sorgte Bill Kaulitz (36): Der Sänger schoss während der Sendung aus einer riesigen pinken Torte und übernahm als exzentrischer Partyplaner Angel die Regie über Deko, Drinks und Drama. Zugleich führte er als Spielleiter durch das Impro-Geschehen und assistierte dem kultigen Tatort-Duo aus Axel Prahl (65) und Jan Josef Liefers (61). "Wir saufen uns doch jetzt ein bisschen die Sorgen weg, oder?", rief er in der Livesendung, um die Stimmung aufzuheizen. Mit dabei waren außerdem Annette Frier (51), Martina Hill (51), Max Giermann (50), Verena Altenberger (38), Jürgen Maurer und Serkan Kaya.

Uwe, der als erfahrener Schauspieler seit Jahrzehnten in Film und Fernsehen brilliert, zeigte erneut, wie wandlungsfähig er ist: Von verletzlich über aufbrausend bis hin zu eiskalt – er gab seinem Charakter eine faszinierende Tiefe. Bill hingegen bewies, dass er sich auch abseits der Musik als Entertainer etablieren kann. Das unvorhersehbare Zusammenspiel der Stars machte das Krimi-Dinner zu einer unvergesslichen TV-Erfahrung.

© ARD Degeto Film/ORF/Constantin Entertainment/Julia Baier/Creative Direction: Alexander Groth Der Cast von "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner"

ARD Bill Kaulitz für "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner"

ARD Axel Prahl und Jan Josef Liefers als Ermittler bei "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner"