Bieterkampf: Netflix sichert sich die Serie "Trigger Point"

Netflix hat sich in einem spannenden Bieterkampf die Rechte an der achtteiligen Dramaserie "Trigger Point" gesichert. Die Serie präsentiert Joel Edgerton (51) in der Hauptrolle und entsteht unter der Regie von Jeremy Saulnier, der durch den Thriller "Rebel Ridge" bekannt wurde. Das Drehbuch stammt von Harrison Query, der auch als Showrunner und ausführender Produzent des Projekts fungiert, wie Deadline berichtet. Neben Harrison sind auch weitere namhafte Produzenten wie Joe Hipps an der Realisierung beteiligt, der zuvor unter anderem für Projekte wie "Ozark" tätig war.

"Trigger Point" folgt einer Gruppe ehemaliger Tier-One-Spezialkräfte, die ihre Elite-Fähigkeiten hinter der Fassade einer privaten Militärfirma an die Unterwelt verkaufen – während ein FBI-Agent ihnen dicht auf den Fersen ist. Joel übernimmt die Rolle des Ex-Elitesoldaten Red, der zum Kriminellen geworden ist. Das Konzept zu "Trigger Point" begann als Spezialskript von Harrison und durchlief einen intensiven Entwicklungsprozess, bei dem zunächst das Indie-Studio A24 nach einem Bieterwettstreit im Mai zugriff. Später wurde das Projekt großen Plattformen angeboten, was zu einem weiteren Schlagabtausch zwischen den Streaming-Diensten führte. Am Ende triumphierte Netflix über Apple TV und sicherte sich das Crime-Drama.

Für Joel markiert "Trigger Point" einen weiteren wichtigen Meilenstein in seiner Karriere. Der australische Schauspieler hat sich mit Rollen in Filmen wie "Warrior" und zuletzt "Train Dreams", für die er viel Kritikerlob erhielt, einen Namen gemacht. Privat ist Joel eher zurückhaltend, lässt aber immer wieder kleine Einblicke in seine Leidenschaft für das Filmemachen und seine Arbeit hinter der Kamera zu. Er arbeitet seit vielen Jahren eng mit seinem Bruder Nash zusammen. Gemeinsam bilden sie das Kreativ-Kollektiv Blue-Tongue Films.

Getty Images Das Netflix-Logo

Getty Images Jeremy Saulnier bei den Gotham Television Awards 2025 in New York

Getty Images Joel Edgerton

