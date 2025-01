Ralph Fiennes träumt von Filmprojekt mit Bruder Joseph

Ralph Fiennes (62) hat in einem Interview mit People verraten, dass er sich wünsche, eines Tages gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Joseph Fiennes (54) vor der Kamera zu stehen. "Er ist ein brillanter Schauspieler. Ich hoffe, dass wir irgendwann zusammen einen Film machen", erklärte der Schauspieler dem Magazin. Dabei hat Ralph auch schon einen Wunsch für das mögliche Projekt: "Es wäre schön, wenn es nicht zu ernst wäre." Ralph, bekannt aus Filmen wie "Schindlers Liste" und der Harry Potter-Reihe, scherzte weiter über Joseph: "Er ist viel zu gutaussehend."

Ralph erinnerte sich im Interview an das Foto, das ihn im Smoking und seinen Bruder lässig in Jeans und T-Shirt zeigt. "Er sieht so aus, als wolle er aus meinem Griff fliehen, oder?", meinte er lachend. Beide Fiennes-Brüder haben sich in Hollywood einen Namen gemacht: Während Ralph für seine vielseitigen Rollen auf der Leinwand berühmt ist, glänzte Joseph vor allem in "Shakespeare in Love" und der Serie "The Handmaid’s Tale". Trotz eines Altersunterschieds von fast acht Jahren verbinden die Brüder viele gemeinsame Erinnerungen und ein kreativer Familienhintergrund. Abseits ihrer Karriere sind sie Teil einer großen und vielfältig begabten Familie.

Aufgewachsen in einer Künstlerfamilie im Süden Englands, wurde Ralph von seinen sechs Geschwistern geprägt. Sein Bruder Magnus ist heute ein erfolgreicher Komponist und produzierte bereits Musik für Künstler wie Shakira (47) und die Spice Girls. Die Schwestern Martha und Sophie schlugen ebenfalls kreative Wege ein: Beide arbeiteten als Regisseurinnen, wobei Martha 1999 ihr Debüt mit dem Film "Onegin" feierte. Für das Projekt arbeiteten vier Geschwister zusammen: Ralph spielte die Hauptrolle, Magnus komponierte die Filmmusik und Sophie hatte ebenfalls eine kleine Rolle. Die enge Verbindung der Fiennes-Familie scheint ihre außergewöhnlichen Talente bis heute zu fördern.

Getty Images Ralph Fiennes, Schauspieler

Getty Images Ralph Fiennes bei einem Pressetermin für "Der englische Patient"

