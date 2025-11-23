Elmar Weppers Witwe Anita vermisst ihn noch immer jeden Tag

Zwei Jahre nach dem Tod von Elmar Wepper (†79) meldet sich seine Witwe Anita Wepper mit bewegenden Worten zu Wort. In München spricht die 68-Jährige in einem Gespräch mit dem Magazin Bunte darüber, wie sie ihren Alltag heute meistert und was ihr fehlt, seit der beliebte Schauspieler nicht mehr an ihrer Seite ist. "Heute kann ich sagen: Ich bin allein, aber ich bin nicht einsam", sagt Anita und macht deutlich, dass sie ihren Weg gefunden hat, ohne sich von der Trauer vollständig bestimmen zu lassen. Zugleich lässt sie keinen Zweifel daran, wie groß die Lücke ist, die Elmar hinterlassen hat: "Er fehlt mir jeden Tag."

Anita erinnert daran, wie plötzlich alles anders wurde. Sein Tod kam ohne Vorzeichen, erzählt sie, und genau das habe es ihr anfangs so schwer gemacht, den Verlust zu begreifen. "Wir waren ja ein Paar, das nicht nur nebeneinander hergelebt hat. Wir waren ein Alles-zusammen-machen-Paar", sagt sie. Trost findet sie in dem Gedanken, dass Elmar nicht leiden musste: "Ja, Elmar sagte mir mal, er möchte wie Udo Jürgens sterben, einfach umfallen. Das hat er geschafft. Auch wenn ich mich dadurch leider nicht von ihm verabschieden konnte."

Elmar Wepper war über Jahrzehnte hinweg eine feste Größe im deutschen Film und Fernsehen. Vielen ist er nicht nur durch seine Schauspielrollen, sondern auch als deutsche Synchronstimme von Mel Gibson (69) in Erinnerung geblieben. Einen großen Teil seiner Karriere teilte er mit seinem Bruder Fritz Wepper (†82), der ebenfalls im Schauspiel bekannt wurde. Privat schätzte Elmar die ruhigen Momente, gab sich bescheiden und betonte stets die Bedeutung von Familie und Zusammenhalt in seinem Leben. Anita hat viele Jahre an seiner Seite verbracht, und die enge Verbindung, die die beiden teilten, prägt ihre Erinnerungen bis heute.

Getty Images Elmar und Anita Wepper

Getty Images Anita und Elmar Wepper

Getty Images Elmar Wepper im August 2013