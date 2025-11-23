Warum Linda Evans' gescheiterte Ehen ein Segen für sie waren

Linda Evans (83), die durch ihre Rolle der "Krystle Carrington" in der Kult-Serie "Der Denver-Clan" weltweit bekannt wurde, hat mit Bild offen über die Höhen und Tiefen ihres Lebens gesprochen. Dabei blickte sie ungeschönt auf jene Weggabelungen, die nicht nur ihr Privatleben, sondern auch ihre berufliche Laufbahn entscheidend prägten. So erzählte sie, dass sie ihre Rolle im "Denver-Clan" letztlich nur annahm, weil ihre zweite Ehe gescheitert war – ein Ereignis, das ihre Träume von einem klassischen Familienleben ihrer Wahrnehmung nach vollständig begrub. "Mein Lebenstraum war es nicht, Schauspielerin zu werden, sondern zu heiraten und Kinder zu kriegen. Aber mit meinen Ehemännern hat es nicht geklappt", so Linda nachdenklich.

Die Konsequenz war für Linda jedoch klar: "Nach meiner zweiten Ehe habe ich mir gesagt: 'Okay, dann konzentriere ich mich jetzt eben auf meine Karriere.'" Eine kluge Entscheidung, wie sich herausstellen sollte: "Ich denke gerne an diese Zeit zurück, weil sie einzigartig war", erklärte sie und erinnerte schmunzelnd daran, wie viel leichter der Umgang mit Öffentlichkeit einst gewesen sei, bevor soziale Medien jeden Moment multiplizierten. Lindas aktuellen Besuch in Deutschland, bei dem sie in der Show "Klein gegen Groß" auftritt, sieht sie als angenehme Rückkehr auf die Bühne – ohne den früheren Leistungsdruck im Nacken.

Heute lebt Linda deutlich zurückgezogener, aber keineswegs weniger erfüllt. Sie genießt es, die intensiven Jahre ihrer Karriere mit Abstand zu betrachten, ohne die große öffentliche Aufmerksamkeit, die einst jede private Freude zu überstrahlen schien. Statt Glamour dominiert inzwischen Gelassenheit, und sie schöpft sichtbar Kraft aus der Tatsache, dass Rückschläge sie nie gebrochen, sondern neu ausgerichtet haben. Ihr 83. Geburtstag im November markiert für sie weniger einen Einschnitt als ein stilles Fest eigener Beharrlichkeit. Sie habe, so lässt sich heraushören, nie aufgehört, sich neu zu erfinden – ein roter Faden, der ihre Laufbahn prägt.

Imago Schauspielerin Linda Evans mit einem Bild von ihr und Joan Collins aus dem Jahr 1985

Rex Features / Rex Features / ActionPress Joan Collins, John Forsythe und Linda Evans, Darsteller bei "Denver-Clan"

Getty Images Linda Evans, Schauspielerin