Linda Evans überrascht mit Auftritt bei "Klein gegen Groß"

Der Glanz von Hollywood in der ARD. Am Samstag strahlt der Sender zur Primetime eine besondere Folge von "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" aus. Neben den bekannten Gesichtern aus der deutschen TV-Landschaft begrüßt Moderator Kai Pflaume (58) laut dem Magazin "Brisant" diesmal auch eine echte Ikone aus Hollywood: "Denver Clan"-Darstellerin Linda Evans (83) hat sich angekündigt. In der Quizshow, in der Kinder gegen Promis antreten, wird der 13-jährige Mattheo aus Salzburg der Kontrahent der Schauspielerin sein. Das Thema ist passend: Die beiden müssen Hollywood-Blockbuster erraten, allerdings anhand von verpixelten Bildern.

Das Magazin sprach vorab mit Linda und der Serien-Star scheint ein großer Fan von "Klein gegen Groß" zu sein. Das Spielprinzip mit den Kleinsten als Protagonisten begeistert sie. "Ich liebe es, dies mit einem jungen Mann zu tun, weil ich glaube, dass diese Kinder die Zukunft sind", schwärmt die US-Amerikanerin von dem Gymnasiasten. Gegenüber Bild verrät sie zudem, dass sie sich eine vergleichbare Sendung auch in den USA wünschen würde: "Ich wünschte, wir hätten 'Klein gegen Groß' auch in den USA. Ich bin sicher, es wäre dort ein großer Erfolg."

Weltweit bekannt wurde Linda in den 80er-Jahren mit dem Drama "Denver Clan". Dort spielte sie Krystle Carrington, die zweite Ehefrau des Ölmagnaten Blake Carrington, die sich als seine ehemalige Sekretärin plötzlich in Gesellschaft der Reichen wiederfindet. Zu ihren Hochzeiten erreichte die Serie auch in Deutschland bis zu zwölf Millionen Zuschauer und gilt bis heute als Kult. Nach Abschluss der Show zog Linda sich größtenteils aus Hollywood zurück, spielte aber vereinzelt Rollen in kleineren Projekten wie beispielsweise 2021 in dem Film "Swan Song". Stattdessen lebt sie heute ein zurückgezogenes Leben im US-Bundesstaat Washington.

Anzeige Anzeige

Getty Images Linda Evans, bekannt aus "Denver-Clan"

Anzeige Anzeige

© NDR/Thorsten Jander Kai Pflaume, "Klein gegen Groß"-Moderator

Anzeige Anzeige

Rex Features / Rex Features / ActionPress Joan Collins, John Forsythe und Linda Evans, Darsteller bei "Denver-Clan"

Wie findet ihr es, dass Linda bei "Klein gegen Groß" dabei ist? Unnötig, die Kinder werden nicht wissen, wer sie ist. Cool, das bringt internationalen Wind in die Show. Ergebnis anzeigen