Spektakuläre Rückkehr: Bam Margera zurück bei "Jackass"?

Bam Margera (46) könnte tatsächlich zur Jackass-Crew zurückkehren – und das schneller, als viele gedacht hätten. Wie TMZ berichtet, laufen seit Ende des vergangenen Jahres Gespräche zwischen den Produzenten und Bams Team über seine Beteiligung am frisch angekündigten Kinoprojekt, das im Juni erscheinen soll. Fest steht bereits: Altes, teils nie gezeigtes Material mit Bam wurde freigegeben und ist für den Film abgesegnet. Unklar bleibt, ob Bam neue Szenen oder Stunts drehen wird. Freunde und Wegbegleiter berichten, er sei nüchtern, sehe seinen Sohn wieder und halte sich von wilden Online-Ausbrüchen fern – für sie ein Signal, dass ein Comeback mit der Truppe um Johnny Knoxville (54) möglich ist.

Laut TMZ soll der neue Film eine Art Best-of werden, das legendäre Stunts der Reihe mit bislang unveröffentlichten Archivmomenten kombiniert und frisches Material ergänzt. Eine Quelle sagte dem Portal, die laufenden Verhandlungen mit Bams Anwalt konzentrierten sich zunächst auf die Nutzung älterer Aufnahmen. Sollte das reibungslos funktionieren, könne das die Tür für neue gemeinsame Drehs öffnen. Hinter den Kulissen heißt es, Bam habe widerwillig zugestimmt, über eine Beteiligung zu reden – trotz früherer Schwüre, nie wieder an "Jackass" mitzuwirken. Vertraute glauben: Wenn Bam als Partner einbezogen wird und beim kreativen Prozess mitreden darf, steigt die Chance, dass er ins Boot springt. Ein weiterer Insider meint, ein Treffen von Bam mit Johnny und der Crew könnte nach Jahren des Streits viel klären, "jetzt, da Bam nüchtern ist und es ihm so gut geht", wie TMZ zitiert.

Die Vorgeschichte ist heikel: Beim letzten Film war Bam rausgeflogen, nachdem er laut Team Vertragsauflagen zur Nüchternheit gebrochen haben soll; 2022 verklagte er Paramount, Johnny und Regisseur Jeff Tremaine (59) wegen angeblicher unrechtmäßiger Kündigung – am Ende einigte man sich. Zwischenzeitlich näherte sich der Skater anderen Weggefährten wieder an: Im vergangenen Jahr traf er Tony Hawk (57) für ein Comeback in der "Tony Hawk's Pro Skater"-Reihe und sah im Dezember "Jackass"-Kumpel Chris Pontius (51) wieder. Privat betonen Freunde, Bam ziehe Kraft aus der Zeit mit seinem Sohn und halte sein Umfeld klein. Menschen in seinem Kreis beschreiben ihn als fokussiert, pünktlich und klar – Eigenschaften, die früheren Chaos-Tagen entgegenstehen und die nun vielleicht den Weg zu einer Versöhnung mit der alten Crew ebnen.

Getty Images Bam Margera bei einer Activision-Veranstaltung in Los Angeles

Getty Images Bam Margera, Johnny Knoxville und Jeff Tremaine, 2010

Instagram / bam__margera Bam Margera, TV-Star