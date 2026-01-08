Trotz Kritik: Sydney Sweeney steht zu American Eagle Jeans

Sydney Sweeney (28) lässt sich von der Kritik nicht unterkriegen! Die Euphoria-Darstellerin postete kürzlich eine Reihe von Winterfotos auf Instagram, in denen sie stolz ihre American Eagle Jeans zur Schau stellt – und das nur wenige Monate nach der heftigen Kontroverse um ihre "Great Jeans"-Kampagne. Die Bilder zeigen die Schauspielerin bei verschiedenen Winteraktivitäten: vom Skifahren in verschneiten Bergen bis hin zu gemütlichen Momenten beim Betrachten der Nordlichter. In einem besonders auffälligen Schnappschuss posiert sie in einem strukturierten, cremefarbenen Doppelreiher-Mantel mit übergroßen Labels, kombiniert mit geschnürten, mit Schaffell gefütterten Stiefeln. "Einige meiner Lieblings-Winteroutfits von meiner Reise", schrieb Sydney und machte damit deutlich, dass sie weiterhin zu ihrer Partnerschaft mit der Marke steht.

Im Juli 2025 sorgte Sydneys Werbekampagne für American Eagle für einen beispiellosen Shitstorm. Der Slogan "Sydney Sweeney Has Great Jeans" ("Sydney Sweeney hat tolle Jeans") wurde von Kritikern als rassistisch und als versteckte Förderung von Eugenik interpretiert, da das Wortspiel zwischen "jeans" und "genes" (Gene) als Anspielung auf genetische Überlegenheit verstanden wurde. Besonders problematisch empfanden viele die Tatsache, dass Sydney als blonde, blauäugige Frau in einem Video vor einem Poster stand, auf dem zunächst "Sydney Sweeney has great genes" zu lesen war, bevor das Wort "genes" durchgestrichen und durch "jeans" ersetzt wurde. Nach anfänglichem Schweigen hatte Sydney im Herbst gegenüber People Stellung bezogen: "Ich war ehrlich gesagt überrascht von der Reaktion. Ich habe es getan, weil ich die Jeans und die Marke liebe. Ich teile nicht die Ansichten, die manche Leute mit der Kampagne in Verbindung gebracht haben. Viele haben mir Motive und Etiketten zugeschrieben, die einfach nicht wahr sind." Um dem Shitstorm zu entkommen, habe sie ihr Handy bei Dreharbeiten lieber beiseitegelegt.

Die Zusammenarbeit geht weiter: American Eagle bestätigte, dass Sydney bis Ende 2026 Markenbotschafterin bleibt, weitere Kampagnenteile sollen folgen. Schon im vergangenen Jahr hatten sowohl prominente Kritiker als auch Unterstützer wie Donald Trump (79) ihre Stimme erhoben. "Wenn Sydney Sweeney eine registrierte Republikanerin ist, finde ich ihre Werbung fantastisch", so der US-Präsident laut The Daily Beast. Parallel meldete das Unternehmen einen Rekorderfolg der Kampagne mit Milliardenreichweite. Abseits der Schlagzeilen zeigt sich die "Euphoria"-Darstellerin privat bodenständig: In Interviews erzählt sie, wie sehr sie den Komfort von lockeren Outfits im Alltag schätzt, wenn sie nicht gerade am Set lange Tage abreißt oder mit Freunden und Familie reist. Im Urlaub in Megève war von Glamour und Gemütlichkeit jedenfalls beides reichlich zu sehen – und ihre Lieblingsjeans durften dabei nicht fehlen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney bei der New-York-Premiere von "The Housemaid" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney posiert erneut für American Eagle Jeans

Anzeige Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney in Lappland