Witwe von Otto Kern erwartet Nachwuchs mit zweitem Ehemann

Naomi Valeska, mittlerweile besser bekannt als Prinzessin Naomi von Orléans, erwartet ihr erstes Kind. Die Baby-Neuigkeiten krönen das Liebesglück der Witwe von Otto Kern (†67) mit ihrem zweiten Ehemann, Prinz Charles-Philippe. "Ihre Königlichen Hoheiten, Prinz Charles-Philippe und Prinzessin Naomi von Orléans, freuen sich, bekannt zu geben, dass sie ihr erstes Kind erwarten, dessen Geburt für das kommende Frühjahr vorgesehen ist. In Erwartung dieses gesegneten Tages danken Ihre Königlichen Hoheiten allen, die sich ihrer Freude anschließen, und beten, dass diese bevorstehende Zeit der Freude von Frieden und Liebe umgeben sein möge", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung des monegassischen Königshauses.

Naomi und Charles-Philippe gaben sich vor zwei Jahren nach einem romantischen Heiratsantrag in der französischen Provence das Ja-Wort. Schon damals sprach die 44-Jährige über ihre neue Liebe und über mögliche Zukunftspläne mit dem Prinzen. "Ich habe nicht gedacht, dass ich noch mal eine große Liebe finden werde", betonte sie damals gegenüber Bunte und sagte in Bezug auf möglichen Nachwuchs: "Wir würden es uns sogar sehr wünschen und hoffen, dass es klappt." Wie für Naomi ist es auch für Charles-Philippe die zweite Ehe – mit seiner Ex-Partnerin hat er bereits eine gemeinsame Tochter.

Naomis erster Ehemann, Otto, verstarb im Dezember 2017 im Alter von 67 Jahren in Monaco. Der Tod des erfolgreichen Mode-Designers war Berichten zufolge ein tragischer Unfall: Der sogenannte "Hemdenkönig" stürzte während eines heftigen Unwetters 13 Stockwerke tief aus seinem Apartment. Der Fashion-Gigant hinterließ neben seiner Ehefrau auch zwei Kinder, Candy und Olivier Kern, die aus früheren Ehen stammten. Naomi und Otto heirateten im Jahr 2008 – sie war Ottos vierte Ehefrau.

Anzeige Anzeige

Imago Otto Kern und Naomi Valeska Kern beim Ball des Sports 2017 im Kurhaus Wiesbaden

Anzeige Anzeige

Imago Prince Charles-Philippe d’Orléans und Naomi beim Bal de la Rose 2022 in Monaco

Anzeige Anzeige

Imago Otto Kern, Designer